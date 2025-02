Od 1880. razina mora porasla je za 10 – 20 cm, a do 2050. porast će još 25 – 30 centimetara

Prije deset godina gotovo sve države na svijetu prvi put su se dogovorile da će zajednički raditi na tome da se globalno zagrijavanje održi ispod dva Celzijeva stupnja te da se, kazali su, ograniči na najviše 1,5 stupnjeva do kraja stoljeća. Usvojen je tzv. Pariški sporazum koji su kraja 2016. potpisale čak 194 države, a njih 118 ga je ratificiralo, uključujući i sve članice Europske unije. Potkraj 2016. ispunjen je i uvjet da ga ratificira najmanje 55 zemalja odgovornih za najmanje 55 posto globalnih emisija stakleničkih plinova. Među njima su, dakako, i Sjedinjene Američke Države koje su, izračunato je, proizvodile tada točno 17,89 posto stakleničkih plinova. Samo je Kina bila ispred, s nešto više od 20 posto, a na trećem je mjestu Europska unija. I išlo je to nekako, organizirale su se međunarodne konferencije, jedni su druge tapšali po ramenu "Možemo mi to!", "Idemo, ljudi, spasiti naš planet!", "Ovo radimo za našu djecu!" i slične floskule kakvima se vole razmetati ti svjetski lideri. Osim jednog. Donaldu Trumpu ne mili se govoriti o klimi, pa je već u svom prvom mandatu povukao svoju zemlju iz Pariškog sporazuma.

Želio je dati zamah američkoj industriji ugljena, a ugljen je prljav, fuj, ne uklapa se u zelenu agendu. Jedan od prvih poteza Joea Bidena prvog službenog dana u Bijeloj kući odnosio se na vraćanje SAD-a u sporazum, da bi jedna od prvih izvršnih odredbi Dondalda Trumpa na početku novog mandata bila da Amerika opet izađe. 'Nutra-van, 'nutra-van... Nisu ga pokolebali ni požari u Los Angelesu za koje nisu, smatra, krive klimatske promjene, nego, dakako, nesposobni Biden. Netko se našalio da mu je priroda uzvratila udarac, pa je zbog hladnoće prisegu morao položiti u zatvorenom, a ne pred "milijunima" ljudi kao onog 20. siječnja 2017. Klimatolozima ovih dana nije baš do šale...

– Nažalost, klimatske promjene su vrlo stvarne i znamo, na temelju istraživanja, da će povećanje temperature donijeti i veće posljedice poput doista ekstremnih vrućina. Drugim riječima, sve što možemo učiniti kako bismo temperature zadržali ispod dva stupnja apsolutno će se isplatiti. Studije također pokazuju da to možemo postići, možemo smanjiti emisije na nulu uz relativno niske troškove. Doduše vrlo polako, ali ipak smo se kretali u pravom smjeru s Pariškim sporazumom, jeftinom obnovljivom energijom i povećanjem učinkovitosti, uz razvoj klimatskih politika u različitim dijelovima svijeta. Odluka Trumpove administracije u ovom je kontekstu korak natrag. I stvarno se nadam da će nas to samo malo usporiti, ali da ćemo opet pronaći dovoljnu potporu za globalnu klimatsku politiku kako bismo izbjegli najgore posljedice. Studije troškova i koristi pokazuju da su koristi klimatske politike daleko veće od troškova, pa imamo, dakle, zajednički interes – kaže za Obzor jedan od vodećih svjetskih klimatologa prof. dr. Detlef van Vuuren iz Nizozemske agencije za procjenu okoliša, predavač na Sveučilištu Utrecht.

Trump, kao vođa jedne od zemalja koje najviše doprinose globalnom zagađenju, u izvršnoj uredbi prije nekoliko dana naveo je da Sjedinjene Američke Države moraju razvijati svoje gospodarstvo i održavati radna mjesta za svoje građane, dok istodobno imaju vodeću ulogu u globalnim naporima za zaštitu okoliša. Tijekom desetljeća, uz pomoć razumnih politika koje ne opterećuju aktivnosti privatnog sektora, razvijale su svoje gospodarstvo, podigle plaće radnika, povećale proizvodnju energije, smanjile onečišćenje zraka i vode i smanjile emisije stakleničkih plinova, a ti "uspješni rezultati u unapređenju ekonomskih i ekoloških ciljeva trebali bi biti uzor drugim zemljama". No posljednjih godina, SAD se, smatra Trump, pridružio međunarodnim sporazumima i inicijativama koji ne odražavaju vrijednosti njegove zemlje. "Štoviše, ovi sporazumi usmjeravaju dolare američkih poreznih obveznika u zemlje koje ne trebaju, niti zaslužuju, financijsku pomoć u interesu američkog naroda", obrazložio je odluku o povlačenju iz Pariškog sporazuma. Pitanje je što će biti s već izglasanim ulaganjima u infrastrukturu električnih vozila i tehnologiju za skladištenje ugljičnog dioksida iz atmosfere, u što se do 2032. planiralo uložiti oko bilijun dolara. No znanstvenici ističu da je jedini način da se zaustavi globalno zagrijavanje prestanak korištenja fosilnih goriva, što Trump ne želi. Ne želi ni vjetroelektrane. – Vjetar puše, pa ne puše, a koštaju bogatstvo. Proizvedene su u Kini, ubijaju ptice i užasne su. Ne želimo vjetroelektrane. To je najskuplja vrsta energije – rekao je.

Dodao je još jedan argument – kuća s pogledom na vjetroelektrane vrijedi upola manje. Pa zakucao: "Znate li odakle dolaze ploče? Sto posto panela proizvedeno je u Kini." Prof. Van Vuuren procjenuje da će i nakon povlačenja SAD-a emisije štetnih plinova nastaviti padati, ali sporijim tempom, te da IRA (Inflation Reduction Act), glavni klimatski instrument SAD-a, vjerojatno neće biti ukinut jer osigurava investicije u mnogim saveznim državama koje stoga ne bi bile sklone ukidanju. Osim toga, dio klimatske politike provodi se na razini saveznih država. Trump je najavio potporu industrijama fosilnih goriva, što bi moglo usporiti tranziciju.

– Na globalnoj razini, ovo je vrlo snažan signal. Država koja bi trebala biti među vodećima u tranziciji, s obzirom na svoju povijesnu odgovornost, sposobnost smanjenja emisija i visoke emisije po glavi stanovnika, sada se povlači. To bi moglo imati snažan negativan utjecaj na zemlje koje bi također trebale biti dio rješenja, ali bi sada mogle pomisliti da, ako SAD ne poduzima ništa, ni one ne trebaju. Ključni igrači u ovoj priči su EU i Kina. U načelu, klimatska politika u Europi vrlo je jaka, pa će vjerojatno nastaviti biti dio "koalicije voljnih". Kina će morati birati. Budući da ima ambiciju postati svjetski lider, mogla bi odlučiti postati i klimatski lider, što bi imalo smisla s obzirom na to da Kina ima mnogo koristi od globalne tranzicije kao svjetski lider u proizvodnji solarnih panela, vjetroelektrana, baterija i električnih vozila. U tom slučaju, mogla bi čak pojačati svoje politike. Međutim, također bi se mogla zabrinuti zbog položaja u odnosu na svog glavnog ekonomskog konkurenta SAD. Ove su vijesti zaista loše kad je riječ o klimatskom financiranju, budući da mnoge zemlje s niskim dohotkom očekuju financiranje za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena od zemalja s visokim dohotkom putem klimatskih pregovora. Sve u svemu, jasnoje da ovo nije dobra situacija i vjerojatno će nas usporiti. Međutim, još postoje neka otvorena pitanja, osobito što se tiče toga kako će druge zemlje reagirati – ističe.

I vulkanolog Bill McGuire, profesor emeritus na Sveučilišnom koledžu u Londonu, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za posljedice geofizičkih i klimatskih promjena, upozorava da je ovlačenje SAD-a iz Pariškog klimatskog sporazuma veliki korak unatrag u naporima za rješavanje klimatskih promjena.

– U prošloj 2024. svijet je bio najtopliji u povijesti s temperaturom od 1,62 stupnja iznad predindustrijskih razina, vjerojatno najtopliji u posljednjih 120.000 godina. U međuvremenu, emisije nastavljaju rasti, korporacije koje koriste fosilna goriva planiraju proširenje, a godišnje klimatske konferencije COP ne postižu ništa! Gotovo je nemoguće da ćemo ostati ispod granice od 1,5 stupnjeva, a mogli bismo prijeći granicu od dva stupnja već tijekom 2030-ih. Istina je da više ne možemo izbjeći klimatski kolaps koji će utjecati na sve nas u svakom trenutku. Suočavamo se s mračnom budućnošću u kojoj će vladati ekstremne vrućine, propale žetve i poplavljeni gradovi, ugrožavajući milijarde života već u narednim desetljećima – kaže za Obzor prof. McGuire. On je o klimatskim promjenama pisao u svojoj knjizi "Buđenje divova", podsjetivši da je prije 20.000 godina naš planet bio "ledenica".

Ledene, kilometrima debele ploče prekrile su velik dio Europe i Sjeverne Amerike, da bi se u sljedećih 15.000 godina dogodila zapanjujuća transformacija tijekom koje se Zemlja preobrazila u svijet s umjerenom klimom, velike ledene ploče otopile su se poput maslaca na vrućem ljetnom danu, a micanje goleme težine leda na visokim geografskim širinama izazvalo je potrese u Europi i Sjevernoj Americi, uz erupcije vulkana na Islandu. Tsunami se obrušio na škotsku obalu, a oko rubova kontinenata golemo opterećenje na Zemljinu koru zbog velikog porasta razine mora potaknulo je široku seizmičku i vulkansku reakciju. Na mnogo načina, istaknuo je McGuire, taj je postglacijalni svijet odražavao ono što je predviđeno da će nastati kao posljedica klimatskih promjena potaknutih ljudskim aktivnostima. Već postoje znakovi da učinci porasta globalnih temperatura prijete da se uspavani div ponovno probudi. Vulkani, tvrdi, mogu utjecati na našu klimu, no pita se može li klima koja se ubrzano mijenja izazvati vulkanske erupcije i destabilizirati Zemljinu koru.

Podsjeća da su razine oceana bile za "brk manje od visine panoramskog kotača London Eye" tijekom posljednjeg ledenog doba. A panormaski kotač u Londonu visok je 135 metara. Kako razine mora budu nastavile rasti, iskusit ćemo, smatra, više geofizičkih opasnosti. – Iskreno govoreći, ne znam kakve će posljedice imati povlačenje SAD-a iz Pariškog sporazuma. Svakako, to nije dobar znak, ali u ovoj fazi ne znamo kakve će biti posljedice. U najboljem slučaju, to će imati vrlo umjeren utjecaj na ambicije drugih zemalja da smanje emisije stakleničkih plinova. Velika gospodarstva poput Kine i EU imaju ambicije o nultoj stopi emisija i masovno ulažu u prijelaz s fosilnih goriva na zelenije varijante. Preostaje nada da pridruživanje SAD-a, nakon čega je uslijedio izlazak, pa ponovno pridruživanje i ponovni izlazak, neće promijeniti njihovu strategiju. Najgori mogući scenarij je da druge zemlje zauzmu stav sličan SAD-u, na primjer Argentina, pa će i ambicija Pariškog sporazuma biti dodatno oslabljena. Vrijeme će pokazati – kaže nam Pierre Friedlingstein, profesor i predsjedatelj matematičkog modeliranja klimatskog sustava na Sveučilištu Exeter i direktor istraživanja u Laboratoriju za dinamičku meteorologiju Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja u Francuskoj.

Pokretanjem Europskog zelenog plana 2019. Europska unija obvezala se smanjiti neto emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030. godine u odnosu na razine iz 1990., povećavši time obvezu iz 2014., kad je cilj bio nešto skromniji, "samo" 40 posto. Paket mjera nazvan je "Spremni na 55". Cilj je Europske unije postići klimatsku neutralnost do 2050. U 2021. emisije stakleničkih plinova, kako se pohvalila Europska komisija, već su pale za 28,5 posto u odnosu na 1990. U Globalnom centru za prilagodbu, u čijem odboru sjedi i bivši glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, kažu da je ovo desetljeće započelo optimistično, na konferenciji COP26 u Glasgowu 2021. zapečaćena su nova obećanja o postupnom smanjenju ugljena i smanjenju subvencija za fosilna goriva, potaknuto privremenim padom globalnih emisija tijekom pandemije COVID-19.

"Međutim, taj je zamah od tada oslabio zbog promjena prioriteta i rastućih geopolitičkih kriza. Povratak na gospodarsku aktivnost prije pandemije, zajedno s globalnim sukobima u Ukrajini, na Bliskom istoku i u Sudanu, odvratio je pozornost i resurse od hitnih klimatskih mjera. Te su krize produbile ekonomsku neizvjesnost i zasjenile hitnost što se tiče klimatske situacije. Ipak, ova 2025. nije bez svijetlih točaka. Tehnološki napredak u "hvatanju" ugljika u zraku, zelenom vodiku i skladištenju baterija obećava postizanje ključnih klimatskih ciljeva. Te bi inovacije mogle pomoći u premošćivanju jaza između ambicioznih ciljeva i praktične provedbe", smatraju u Centru.

Siromašne zemlje u razvoju i dalje se suočavaju s najtežim utjecajima klimatskih promjena, od porasta razine mora do pojačanih vremenskih nepogoda. "Nejednakost je očigledna. Ove će godine Međunarodni sud pravde (ICJ) izdati važno savjetodavno mišljenje o tome jesu li nacije s povijesno visokim emisijama zakonski obvezne osigurati otpornost globalnog klimatskog sustava. Predvođena Vanuatuom i drugim ranjivim nacijama, ova bi inicijativa mogla utrti put za okvir za rješavanje klimatskih nejednakosti", ističu u Centru. Novi kolektivni cilj o financiranju klimatskih promjena, utvrđen na konfereniji COP29, jest isporučiti 300 milijardi dolara godišnje zemljama u razvoju do 2035., što je korak naprijed, iako i dalje nedovoljno u usporedbi s potrebnim bilijunskim iznosima. Fond za gubitke i štete, koji bi trebao početi s radom ove godine, pružit će financijsku pomoć ranjivim zemljama u oporavku od katastrofa izazvanih klimatskim promjenama, optimistični su u Centru. Pokrenute su i rasprave o rješenjima poput ekološkog oporezivanja, cijena ugljika i reforme subvencija.

Vrhunac 2025. nedvojbeno će, smatraju, biti COP30, koji će se održati u Brazilu, uz Amazonu, simbolično mjesto koje podsjeća na prve globalne ekološke akcije očuvanja prirode. COP30 bit će prilika da se ponovno upozori na ključnu ulogu Amazone u globalnoj klimatskoj stabilnosti. "Svijet se suočava s hitnom potrebom za transformativnim djelovanjem kako bi se ispunili ciljevi Pariškog sporazuma i pružila potpora najranjivijim nacijama. Ova 2025. mogla bi biti ključna godina za klimatsku pravdu, financiranje i međunarodnu suradnju. Iako izazovi ostaju, odluke donesene ove godine mogle bi oblikovati putanju klimatskih akcija u narednim desetljećima", zaključuju u Centru. Od 1880. godine prosječne globalne temperature porasle su za oko jedan stupanj Celzijev, a prema nekim predviđanjima globalna temperatura mogla bi se podići za oko 1,5 stupnjeva Celzijevih do 2050. i od dva do četiri stupnja do 2100. Prema Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu (NOAA), prosječne godišnje globalne temperature stalno rastu od 1960-ih. Devetnaest od 20 najtoplijih godina dogodilo se od 2001.

Znanstvenici iz cijelog svijeta koji djeluju u sklopu Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) objavili su da je od 1900. do 2020. temperatura zraka na površini svijeta porasla u prosjeku za 1,1 stupanj Celzijev zbog izgaranja fosilnih goriva koja oslobađaju ugljični dioksid i druge stakleničke plinove u atmosferu. Klimatski modeli, vele u IPCC-u, predviđaju da će globalna prosječna temperatura Zemlje porasti za dodatna četiri stupnja tijekom 21. stoljeća nastave li razine stakleničkih plinova rasti u sadašnjim razmjerima. Više temperature donose i promjene drugih aspekata klime, poput kiše, snijega i oblaka, uzrokuju promjene u oceanu, ledu i svim drugim dijelovima Zemljina sustava. Veće stope isparavanja donijet će više vodene pare u atmosferu, a time i više oborina. "Globalna prosječna količina padalina može se povećati za svaki stupanj zatopljenja, što znači da gledamo u budućnost s mnogo više kiše i snijega i većim rizikom od poplava u nekim regijama. S porastom temperature od dva stupnja očekuje se da će jaka kiša postati 1,7 puta vjerojatnija i 14 posto intenzivnija. No promjene količine oborina neće biti ravnomjerno raspoređene. Neke će lokacije biti pogođene više, a druge manje. Kako se klima zagrijava, snijeg i led se tope. Predviđa se da će topljenje ledenjaka, ledenih pokrivača te snijega i leda na kopnu ljeti i dalje biti veće od količine oborina koja padnu zimi, što znači smanjenje ukupne količine snijega i leda na planetu", sumirali su znanstvena predviđanja u UCAR-ovom centru za znanstveno obrazovanje. Tijekom proteklih 100 godina planinski ledenjaci u svim područjima svijeta, nabrajaju, smanjili su se, kao i količina permafrosta na Arktiku. Ledeni pokrivač na Grenlandu također se brže topi. Debljina morskog leda na Arktiku ljeti upola je manja od one iz 1950. godine. Arktički morski led topi se brže od antarktičkog. Na arktičkom oceanu (Sjeverno ledeno more) vjerojatno tijekom ljeta neće biti leda do kraja stoljeća.

Toplija klima uzrokuje porast razine mora zbog otapanja ledenjaka i ledenih ploča, a i oceanska voda širi se dok se zagrijava, povećavajući svoj volumen, a time i podiže razine mora. Od 1880. razina mora porasla je za oko deset do 20 centimetara, ovisno o regiji i lokaciji, tvrde, a do 2050. neki modeli predviđaju da će razina mora porasti za dodatnih 25 – 30 centimetara. U pesimističnom scenariju znanstvenici upozoravaju i na smanjenje pH vrijednosti oceana, odnosno zakiseljavanje što će donijeti odumiranje koraljnih grebena i drugih morskih organizama, promjene slanosti i oceanskih struja, veći broj uragana i drugih jakih oluja, promjene u oceanskim ekosustavima, selidbe riba... U slučaju da se Zemlja zagrije za dva stupnja, 18 posto insekata, 16 posto biljaka i osam posto kralježnjaka moglo bi izgubiti više od polovine svojih staništa. Nisu, naravno, svi pesimisti. Čuju se i razmišljanja prema kojima su klimatske promjene mit.

