VIDEO Plenković: 'Danas popodne razriješio sam ministra Banožića s dužnosti'

Premijer Andrej Plenković komentirao je prometnu nesreću u kojoj je jutros kod Privlake sudjelovao ministar obrane Mario Banožić. Na državnoj cesti DC-55 na izlazu iz Vinkovaca prema Županji sudarili su se kombi i osobno vozilo. Vozač kombija (40) poginuo je, ministar je teško ozlijeđen te je iz vinkovačke bolnice prebačen u KBC Osijek. Predsjednik Vlade istaknuo je na konferenciji za medije kako je razriješio ministra Banožića.

"Želim izraziti sućut obitelji gospodina Šarića koji je poginuo u ovoj prometnoj nesreći. Izražavamo žaljenje i zabrinutost za zdravstveno stanje ministra Banožića koji je u KBC Osijek s teškim tjelesnim ozljedama", istaknuo je Plenković uvodno.

"U ovim okolnostima, ja sam danas popodne razriješio ministra Marija Banožića dužnosti ministra obrane te sam ovlastio državnoga tajnika, gospodina Zdravka Jakopa, da obavlja sve poslove kako bi Ministarstvo obrane funkcioniralo na najkvalitetniji mogući način", naveo je potom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Drugih informacija nemamo, želimo oporavak ministru Banožiću i još jednom izražavamo žaljenje", kazao je premijer Plenković.

"Štićene osobe druge kategorije imaju takav režim osiguranja da mogu same voziti svoje osobno vozilo ako žele. On je vozio svoje osobno vozilo, bio je bez osiguranja, išao je u privatnu situaciju, ne na ništa službeno", dodao je premijer te istaknuo: "Ovo je bila situacija u kojoj je on tijekom vikenda sam vozio svoj auto".

"Danas nismo imali vremena za druge aktivnosti, ovo je izvanredna okolnost koja se jutros dogodila. Donijeli smo ove odluke, o daljnjim odlukama obavijestit ćemo vas na vrijeme. Mi ćemo iznaći načina da pomognemo obitelji stradaloga", rekao je Plenković te istaknuo kako ne zna gdje je ministar Banožić bio sinoć.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poginuli vozač je 40-godišnjak iz Privlake, otac dvoje djece. Njegovi prijatelji u šoku su ispričali kako je bio vrijedan čovjek, koji je najviše volio upravo svoje dvije kćeri. Dr. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC Osijek i šef kirurške službe rekao je Banožić ne sjeća da je doživio prometnu nesreću, to je u ovim slučajevima uobičajeno. Ministar ima ozljede glave, prsnog koša, trbuha i ekstremiteta, no prioritet liječnika je ozljeda glave. Ravnatelj vinkovačke bolnice potvrdio je kako Banožić, između ostalog ima i nagnječenje mozga.