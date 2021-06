Obnovljen prvi sportski objekt u Petrinji: 'Dobili smo nazad krov nad glavom'

Izgubili smo našu dvoranu u potresu i od tada trenirali vani na nasipu i nogometnim igralištima ili u tuđim dvoranama. Sad smo dobili nazad krov nad glavom, možemo se normalno se vratiti u sustav treniranja – rekao je Emil Osmanagić, petrinjski hrvač, višestruki državni prvak i član Hrvačkog kluba Petrinja čija je hrvačka dvorana otvorena u četvrtak nakon obnove.

Prvi je to sportski objekt u Petrinji i na Banovini koji je obnovljen nakon potresa, a zahvaljujući donacijama Hrvatskog vaterpolo saveza i poljske razvojne banke Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO).

„Odmah nakon potresa su mnogi prošli kroz našu dvoranu i vidjeli koliku smo štetu imali. Tu je HOO odlučio odmah pomoći. Sad je prostor obnovljen i puno nam znači. Mi smo šest mjeseci trenirali na vanjskim terenima, u tuđim dvoranama i nije nam lako bilo“, rekao je Vinko Kadečka, predsjednik i trener Hrvačkog kluba Petrinja istaknuvši kako je ovo veliki dan za stotinjak članova i trenera njihova kluba iz kojeg su potekli brojni državni prvaci među kojim i Vlado Lisjak, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1984.

Obnova je koštala 377.000 kuna, od čega je 277.000 kuna za radove na objektu donirala poljska Razvojna banka, i HBOR, a Vaterpolo savez 110.000 kuna.

„Nakon potresa mnogi su se odmah HBOR-u javili za pomoć. Naši poljski prijatelji su odmah nazvali i pitali kako mogu pomoći. Donirali su ukupno 1,9 milijuna kuna i drago nam je da imamo takve prijatelje u svijetu koji su spremni pomoći kad treba", rekla je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a koja je napomenula kako je HBOR osnovan 1992. Godine u vrijeme kada je obnova bila bitna te da se razmišljalo prije dvije godine da se banku preimenuje u samo Hrvatsku razvojnu banku, no danas, nakon potresa, taj dio obnove u nazivu ima opet svoj značaj.

„Mi ćemo sada u obnovi sudjelovati i kroz pomoć poduzetnicima na ovom području, s fleksibilnijim uvjetima svima koji ovdje rade, a i bit ćemo vrlo fleksibilni pri podupiranju novih investicija ovdje i onih koji već posluju tu, ali i novih investicija na ovo područje", dodala je Perko.

Poljska razvojne banke Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) je osim u obnovi hrvačke dvorane u Petrinji pomogla u još nekoliko projekata na stradalom području.

Od ukupno 1,9 milijuna kuna tu je donacija Metalurškom fakultetu za projektnu dokumentaciju obnove i uređenja studentskog restorana u Sisku, donacija za kupnju kombi vozila Glazbene škole Fran Lhotka Sisak čija je zgrada stradala u potresu, Udruzi slijepih i slabovidnih osoba SMŽ je doniran novac za nabavu uređaja i informatičke obnove dok će se Udruzi osoba s invaliditetom SMŽ financirati projektna dokumentacija za gradnju nove Sobe čuda za rehabilitaciju djece jer je njihova dosadašnja Soba čuda u Sisku uništena u potresu.

„Svi smo prošle godine bili zahvaćeni krizom zbog pandemije, no Hrvatska je imala i nevolju potresa s velikim razaranjem i posljedicama. Odlučili smo pomoći ne samo gradnji zgrada nego obnovom i same zajednice jer znamo da je potres ostavio neizvjesnost i strah za budućnost. Pomoć je naša instinktivna reakcija, bez oklijevanja za Hrvatsku i drago mi je da vidimo danas kako život ide dalje. Nadam se da je to početak i da nas ovdje čeka bolja budućnost“, rekla je Beata Daszyńska-Muzyczka, predsjednica Uprave banke BGK.