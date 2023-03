Objavljeno koliko će pomoći dobiti umirovljenici: Nekima će na račun sjesti i 160 eura

Vlada je danas predstavila novi paket mjera težak 1,7 milijardi eura. U paketu mjera je i jednokratna novčana pomoć za umirovljenike, kazao je zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja nakon sastanka parlamentarne većine. "Što se tiče jednokratnog dodatka za umirovljenike, svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka", kazao je.

U paketu mjera koji će na snazi biti od 1. travnja cijene električne energije ostaju i za idućih šest mjeseci, a cijene plina i ostalih segmenata ostaju godinu dana, povećava se i iznos za dječji doplatak i pojavljuju se neke nove stavke vezano uz koeficijente za slobodne umjetnike.

"Suština mjera je da građani uživaju zaštitu od velike inflacije za električnu energiju idućih šest mjeseci, a za plin i druge energente godinu dana. Ostaje jednokratna novčana pomoć za najugroženije, a to su umirovljenici i njima će u svibnju biti isplaćeno 75 miljuna eura. U travnju će također biti isplaćeno 75 milijuna eura usklađivanja mirovina. Za najnemoćnije umirovljenike radi se na obiteljskim mirovinama. Ide to svojom dinamikom od 750 rješenja dnevno. Svi nestrpljivo čekaju da dobiju", kazao je Silvano Hrelja.

