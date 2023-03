Otkriveni detalji vladinih mjera: Cijena struje ostaje ista idućih šest mjeseci, raste dječji doplatak...

Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavit će novi paket Vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata koji na snagu stupa 1.travnja. Uoči sjednice GSV-a, premijer je u Banskim dvorima održao sastanak s predsjednikom Hrvatske zajednice županija Danijelom Marušićem, predsjednikom Hrvatske zajednice općina Božom Lasićem i predsjednikom Udruge gradova Željkom Turkom. Potom je održan i sastanak stranaka parlamentarne većine. Izjavu za novinare dao je zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja. Paket mjera težak je 1,7 milijardi eura.

"Suština mjera je da građani uživaju zaštitu od velike inflacije za električnu energije idućih šest mjeseci, a za plin i druge energente godinu dana. Ostaje jednokratna novčana pomoć za najugroženije, a to su umirovljenici i njima će u svibnju biti isplaćeno 75 miljuna eura. U travnju će također biti isplaćeno 75 milijuna eura usklađivanja mirovina. Za najnemoćnije umirovljenike radi se na obiteljskim mirovinama. Svi nestrpljivo čekaju da dobiju", kazao je Silvano Hrelja.

"Povećava se iznos za dječji doplatak i pojavljuju se nove stavke za koeficijente za slobodne umjetnike, krug mjera se proširio. Trošak subvencije električne energije je za 2,1 milijuna građana, on se reflektira na njih, samo taj trošak je otprilike 600 milijuna eura, dok je za pomoć građanima, poduzetnicima preostalih milijardu eura. Ukupno je to 12,5 milijardi kuna, da se izrazim tako", kazao je Hrelja dodajući da je trošak subvencije struje najveći. "Korigirani su iznosi za pomoć umirovljenicima, sve što se dalo uskladiti je usklađeno", dodao je.

"Što se tiče jednokratnog dodatka za umirovljenike, svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka", kazao je.

"Što se tiče struje, očekuje se smanjnje cijena struje i plina, stabilizacija, ali nikada se ne zna. U rujnu će se vidjeti kako stoje cijene struje", dodao je. Poslovanje HEP-a nije ugroženo, kazao je Hrelja na pitanje novinara.

Zaprešićki gradonačelnik Turk u izjavi novinarima nakon sastanka otkrio je da je paket mjera vrijedan 1,7 milijardi eura.

Prema najavama premijera Plenkovića, paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, koji bi trebao biti usvojen na sjednici Vlade u četvrtak, trebao bi vrijediti godinu dana i bit će "sveobuhvatan, snažan i primjeren trenutku". "Dobro je kalibriran i pomoći će onima kojima je pomoć državnom intervencijom u ovom trenutku najpotrebnija", rekao je Plenković prošloga tjedna najavljujući paket mjera.

