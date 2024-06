UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Ukrajinci tvrde da ovako izgleda čovjek nakon dvije godine u ruskom zarobljeništvu

Objavljene su zastrašujuće fotografije Ukrajinca koji je proveo dvije godine u ruskom zarobljeništvu. Roman Goriljk danas izgleda poput kostura. Strše mu rebra i ključne kosti, trbuh mu je udubljen, a ispod blijede kože jasno mu se vide zglobovi ramena i kukova.

Bivšeg čuvara kontrolne točke u nuklearnoj elektrani Černobil u sjevernoj Ukrajini uhitile su ruske trupe u ožujku 2022., nedugo nakon što je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu, piše CNN. On je u petak napokon oslobođen, a jedan je od 75 Ukrajinaca razmijenjenih za 75 ruskih ratnih zarobljenika. Ukrajinske vlasti su u srijedu objavile nekoliko fotografija Goriljka (40) kako bi pokazale danak ruskog zarobljeništva.

- Stanje Romana i drugih ukrajinskih ratnih zarobljenika izaziva užas i asocira na najmračnije stranice ljudske povijesti - nacističke koncentracijske logore smrti - objavio je Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima, tijelo ukrajinske vlade na Telegramu uz fotografije.

Nacionalna garda Ukrajine rekla je za CNN da su gotovo svi oslobođeni zatvorenici pretrpjeli gubitak težine, rane i lezije te kronična stanja koja proizlaze iz neliječenih ozljeda.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da su se zatvorenici vratili u Ukrajinu u "užasavajućem" stanju.

- Mučenje izgladnjivanjem je monstruozno, premlaćivanja i nasilje su sofisticirani - objavio je na mreži X, optužujući Rusiju da ignorira međunarodne sporazume o ljudskim pravima.

