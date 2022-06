Rusi odsjekli sve puteve za evakuaciju iz Sjevjerodonecka; Zelenski: Oslobodit ćemo naš Krim

Danas je 111. dan rata u Ukrajini. Svi mostovi prema Sjevjerodonecku su uništeni, kazao je lokalni guverner. Uništenje mostova prema gradu na istočnoj bojišnici znači da se civili više ne mogu evakuirati. Sedam tijela pronađeno je u ponedjeljak u novoj grobnici blizu Buče, gdje su, nakon povlačenja ruske vojske iz Kijeva krajem ožujka, otkriveni leševi brojnih civila, objavila je kijevska policija.

9:31 - Papa Franjo jutros je komentirao ukrajinski rat. Kazao je da su izvješća o tome da Rusija koristi plaćenike u Ukrajini "monstruozna", te je rekao da je sukob "možda na neki način izazvan ili nije spriječen".

Međutim, Papa je odbio razliku između "dobrog i lošeg" u ratu, citirao ga je dnevnik La Stampa. Upitan je li za ruskog predsjednika Vladimira Putina, Papa je odgovorio: "Ne, nisam, jednostavno se protivim svođenju složenosti na razlikovanje između dobrog i lošeg".

9:00 - Ministarstvo obrane Rusije objavilo je jutros priopćenje i video o aktivnostima njihovih zračnih snaga u Ukrajini.

"Posade kopnenog zrakoplovstva izvele su raketne zračne napade na vojne objekte i opremu postrojbi Oružanih snaga Ukrajine. Lansiranja projektila vršena su u parovima s malih visina. Kao rezultat borbene uporabe zrakoplovnog oružja, uništeni su kamuflirani utvrđeni terenski položaji i oklopna vozila Oružanih snaga Ukrajine", tvrde u izvješću.

8:41 - Ruske snage prekinule su sve puteve evakuacije stanovnika istočnog ukrajinskog grada Sjevjerodonecka uništivši posljednji most koji ga povezuje s gradom koji drže Ukrajinci s druge strane rijeke, rekao je ukrajinski dužnosnik. Ruske se snage "pokušavaju učvrstiti u središnjem dijelu grada", objavila je ukrajinska vojska u utorak u dnevnom pregledu sukoba u različitim dijelovima zemlje.

"Situacija u Sjevjerodonecku je izuzetno pogoršana - Rusi uništavaju nebodere i Azot", objavio je Serhij Gajdaj, guverner regije Luhansk, na Telegramu. Dan ranije je rekao da se stotine civila sklanjaju u krug kemijske tvornice Azot, koju granatiraju ruske snage.

Ukrajina je sve intenzivnije traži više zapadnog teškog naoružanja kako bi pomogla u obrani Sjeverodonecka, za koji Kijev kaže da bi mogao biti ključ bitke za istočnu regiju Donbas i sami rat, koji sada traje već četvrti mjesec.

U ponedjeljak je Gajdaj na društvenim mrežama rekao da je oko 70 posto grada pod neprijateljskom kontrolom, a uništenje posljednjeg mosta preko rijeke do Lisičanska znači da su svi civili koji su još u Sjeverodonecku zarobljeni i da je nemoguće dostaviti humanitarne potrepštine.

U ukrajinskom izvješću o vojnoj situaciji navodi se da neprijatelj "stvara uvjete zaofenzivu na Slovjansk", te ofenzive na gradove Liman, Jampil i Siversk - svi zapadno od Sjeverodonecka i Lisičanska.

8:37 - Maksym Kozytskyi, guverner Lavova, jutros je rekao da u njegovoj regiji nije bilo upozorenja o zračnom napadu preko noći. Oleksandr Syenkevych, gradonačelnik Mikolajiva, izvijestio je da je bilo granatiranja raznih okruga i naselja, ali da nije bilo žrtava.

8:30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svojim je sunarodnjacima obećao da će vratiti poluotok Krim koji je pripojila Rusija.

"Ukrajinska zastava opet će se vijoriti poviše Jalte i Sudaka, poviše Džankoja i Jevpatorije“, kazao je Zelenskiju videoporuci objavljenoj u ponedjeljak navečer u Kijevu. „Naravno, oslobodit ćemo naš Krim.“

Ruska vojska je taj crnomorski poluotok okupirala 2014. kada je Ukrajina bila ranjiva zbog promjene vlasti i nije mogla pružiti otpor. Nakon toga, održan je međunarodno nepriznat referendum i Krim je pripojen Rusiji.

Predsjednik je pozvao ukrajinske građane da ostanu u kontaktu s dijelovima zemlje poput Donjecka i regije Harkiv koje je okupirala Rusija. Tvrdi da će ta područja u budućnosti biti oslobođena. "Kažite im da će ukrajinska vojska definitivno doći!"

U istočnom Donbasu, tvrdi Zelenskij, vojska je pod pritiskom. Hitno trebaju modernu artiljeriju od svojih stranih partnera, dodao je.

8:16 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoje dnevno operativno izvješće. Ističe se da su ruske snage vjerojatno napravile mali napredak u sektoru Harkiva po prvi put u nekoliko tjedana. Dodaju da su Rusi usmjereni na napade u Sjevjerodonecku.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue