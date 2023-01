Objavila fotografiju sa suprugom pa doživjela napade, ona im odgovorila: 'Ljubav ne gleda veličinu'

Fotografkinja vjenčanja Jenna Kutcher (29) iz američke savezne države Wisconsin udana je za muškarca svojih snova, a fotografije s njim redovito objavljuje na društvenim mrežama. No, njezini pratitelji često je ispituju kako je moguće da je ''uhvatila tako zgodnog frajera'' s obzirom na to da ona ima viška kilograma.

Njezin suprug Drew, naime, ima savršeno ''isklesano'' tijelo, dok je Jenna malo punija pa je mnogi kritiziraju kako ga ne zaslužuje. Što je, naravno, potpuno pogrešno.

No, Jenna je sada odlučila stati na kraj svim zlim jezicima.

– I sama sam se pitala kako ja, djevojka s oblinama, mogu imati njega, gospodina sa savršenim trbušnim mišićima? Zbog toga sam se osjećala manje vrijednom i kada bih se sjetila da nisam mršava, mislila sam da ga ne zaslužujem. No, ovaj muškarac prihvaća svaku moju oblinu, svaku udubinu, kilogram i prištić zadnjih 10 godina i stalno me podsjeća na to koliko sam predivna čak i kada ja to ne mislim (i kada se ne istuširam nekoliko dana) – napisala je 29-godišnjakinja i zaključila:

– Moje ruke su velike, bedra se ljube, a stražnjica mi je neravna, no to samo znači da ima više mene da voli njega i izabrala sam muškarca koji se može nositi s time. Ja sam puno više od svoga tijela, kao i on, kao i ti. Prava ljubav ne gleda veličinu.

Njezinu objavu svi su podržali.

– Bože dragi, predivna si. Sretan je što te ima. On je u dobroj formi i to je dobro za njega, no sigurna sam da zna što ima – samo je jedan od brojnih komentara.

Članak je izvorno objavljen u siječnju 2019. godine

