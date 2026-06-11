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INTERPOLOVA KAMPANJA

Interpol nakon 20 godina riješio jezive zločine: Identificirane mrtve žene, pali i osumnjičeni

VL
Autor
Ivana Jakelić
11.06.2026.
u 21:14

Interpolova kampanja Identify Me pokrenuta u suradnji s policijama nekoliko zemlja 2023. godine, čiji je cilj bio identifikacija ukupno 47 žena s njihovih tzv. crnih tjeralica, daje rezultate

Nema savršenog zločina. Reći će to svaki iskusni kriminalist. Jer iza počinitelja uvijek ostane neki, makar mikroskopski trag. A ako nema traga, ostane žrtva, makar i neidentificirana, koju je netko poznavao. I koja je netragom nestala. Dok negdje njezino tijelo ne bude pronađeno. Nekada se taj nestanak i pronalazak tijela dogodio nedavno, a nekada su od nestanka i pronalaska tijela prošle godine. Pa i desetljeća. U takvim situacijama policija smije objaviti sve moguće podatke o žrtvi: gdje i kada je nestala, gdje je tijelo nađeno, u što je bila odjevena, koje su joj boje oči i kosa, kakvih zasebnih znakova ima...

Ključne riječi
policija zločin tjeralica Interpol

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