Obitelj živjela u šumi, sud im sada oduzeo djecu: Građani najavili prosvjed, Meloni 'zabrinuta'

Talijanski sud izazvao je snažnu javnu raspravu nakon što je donio odluku o oduzimanju troje djece britansko-australskom paru koji je godinama živio u šumi u regiji Abruzzo. Kako piše The Guardian, roditelji Nathan Trevallion i Catherine Birmingham kupili su zapuštenu kuću u šumovitom području kod Palmolija te su odlučili odgojiti svoju djecu što bliže prirodi, uz samostalni uzgoj hrane, solarnu energiju i vodu iz bunara.

Njihova djeca, osmogodišnja Utopia Rose i šestogodišnji blizanci Galorian i Bluebell, školovana su kod kuće i većinu vremena provodila u izolaciji, okružena životinjama.

Sulla famigliola di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e i bambini del bosco di Palmoli (Chieti) all'estero sanno tutto e sono INDIGNATI per la idiozia della magistratura italica.

Nel video il servizio di #Telegraph👇 pic.twitter.com/QOIfcdHt2V — Belfagor (@Mamo_Ales) November 23, 2025

Sustav socijalne skrbi počeo je propitkivati njihov život prošle godine, nakon što je cijela obitelj završila u bolnici zbog trovanja gljivama. Tijekom nadzora ustanovljeno je da žive u trošnoj kući loših higijenskih uvjeta, bez kupaonice i bez redovitog pohađanja škole. Sud za maloljetnike u L’Aquili zaključio je da djeca žive u “ozbiljnom kršenju svojih prava” te je naredio njihovo hitno izmještanje.

Djecu je policija prevezla u crkveni prihvatni centar, uz strogo ograničen kontakt s roditeljima. Obitelj je odluku dočekala slomljeno, a otac je u izjavi lokalnim medijima poručio da im se uništava život “samo zato što žive izvan sustava”. Njihov odvjetnik najavljuje žalbu, tvrdeći da je sud temelje odluke “pogrešno opisao”.

Otac obitelji je za La Repubblicu rekao da bi htio ostati u Italiji, ali da je također spreman preseliti se u Australiju. Sutkinja Cecilia Angrisano se zbog svoje odluke našla na udaru negativnih kritika javnosti. Prema pisanju portala Il Sole 24 ore, na društvenim mrežama pljušte kritike i uvrede protiv sutkinje Angrisano. Objavljena je njezina adresa, broj mobitela i email.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izrazila je zabrinutost zbog izdvajanja djece iz obitelji te je naložila ministru pravosuđa Carlu Nordiju da procijeni postoje li razlozi za slanje inspekcije. Potpredsjednik vlade Matteo Salvini usporedio je slučaj s otmicom.

Poznata sociologinja Chiara Saraceno poručila je da alternativni način obrazovanja sam po sebi nije problem: “Pitanje je koliko su djeca bila izolirana i u kakvim su uvjetima živjela.” Istovremeno upozorava da socijalne službe često ignoriraju brojnu drugu djecu iz siromašnih obitelji koje žive u lošim uvjetima. Prijatelji, poznanici i sugrađani organiziraju prosvjed podrške “obitelji iz šume” 6. prosinca u Rimu ispred sjedišta Ministarstva obitelji i jednakih mogućnosti.