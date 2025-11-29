Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
29.11.2025. u 13:57

Što bi predsjednik Milanović rekao: 'Šara li ga, brate, šara!' A i oporba bi Turudića hvalila da je netko drugi

Što bi strastveni lovac Andrija Mikulić rekao, mitolovci iz USKOK-a u svoju mrežu ulovili su još jednog "kapitalca", eklatantan primjer uhljebništva koji je zahvaljujući članstvu u stranci postao važna i moćna karika u HDZ-ovoj vladajućoj strukturi u proteklom desetljeću. Dužnosničke počasti kojima ga je HDZ nezasluženo nagrađivao davale su mu taj varljivi osjećaj moći s kojim se treba znati nositi i kojemu s vremenom mnogi podlegnu pa umisle da su baš oni pod aurom nedodirljivosti.

Možda je i Mikulića ponio oporbeni narativ da je na čelu DORH-a "HDZ-ov" Ivan Turudić unatoč tome što je mandat glavnog državnog odvjetnika počeo tako što se uskočka "ruka pravde" prvo spustila na ramena HDZ-ovaca, pa se ispostavilo da ni bivši ministar zdravstva Vili Beroš nije profitirao od "našeg dečka". Onda je došao red na kadrove SDP-a i Možemo!, pa sada opet na HDZ-ova uglednog člana. Reklo bi se baš fino iznijansirana uskočka "panceta". Što bi predsjednik Milanović rekao, da je netko drugi na čelu DORH-a, "šara li ga, brate, šara!".

Ključne riječi
Andrija Mikulić Anto Nobilo Ivan Turudić

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Bič božji
Bič božji
14:51 29.11.2025.

Prvo-Bravo Turudiću!!! Leftardima je prvo smetao sam Turudić jer nije njihovog "pedigrea". Prvo su unaprijed tvrdili da će štititi HDZ. Zatim su se žalili na uhićenja svojih, onda na tajminge, a sad eto na "dojavu" premijeru.... Sljedeći put će sese žaliti što se nije njih obavijestilo da mogu doći gledati pretres.... Samo ti radi Turudiću i baci mrežu široko!

Avatar drug Joža
drug Joža
15:33 29.11.2025.

Super Turudiću, samo hapsi domoljube, bez milosti...stavi pravu stvar na pravo mjesto!!!

LE
lector2corrector
15:11 29.11.2025.

I tebi Marinko a i tvom precednku sretan dan awnoja... Da nije bilo Jajca, ne bi ni vam nikad prežaljene yuge bilo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Slovenia holds a referendum on a law that proposes legalising assisted dying for some terminally ill adults, in Ljubljana
Premium sadržaj
2
DOPISNIŠTVO KAPTOL

Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu

Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića

Učitaj još

Kupnja