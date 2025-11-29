Što bi strastveni lovac Andrija Mikulić rekao, mitolovci iz USKOK-a u svoju mrežu ulovili su još jednog "kapitalca", eklatantan primjer uhljebništva koji je zahvaljujući članstvu u stranci postao važna i moćna karika u HDZ-ovoj vladajućoj strukturi u proteklom desetljeću. Dužnosničke počasti kojima ga je HDZ nezasluženo nagrađivao davale su mu taj varljivi osjećaj moći s kojim se treba znati nositi i kojemu s vremenom mnogi podlegnu pa umisle da su baš oni pod aurom nedodirljivosti.



Možda je i Mikulića ponio oporbeni narativ da je na čelu DORH-a "HDZ-ov" Ivan Turudić unatoč tome što je mandat glavnog državnog odvjetnika počeo tako što se uskočka "ruka pravde" prvo spustila na ramena HDZ-ovaca, pa se ispostavilo da ni bivši ministar zdravstva Vili Beroš nije profitirao od "našeg dečka". Onda je došao red na kadrove SDP-a i Možemo!, pa sada opet na HDZ-ova uglednog člana. Reklo bi se baš fino iznijansirana uskočka "panceta". Što bi predsjednik Milanović rekao, da je netko drugi na čelu DORH-a, "šara li ga, brate, šara!".