Što bi strastveni lovac Andrija Mikulić rekao, mitolovci iz USKOK-a u svoju mrežu ulovili su još jednog "kapitalca", eklatantan primjer uhljebništva koji je zahvaljujući članstvu u stranci postao važna i moćna karika u HDZ-ovoj vladajućoj strukturi u proteklom desetljeću. Dužnosničke počasti kojima ga je HDZ nezasluženo nagrađivao davale su mu taj varljivi osjećaj moći s kojim se treba znati nositi i kojemu s vremenom mnogi podlegnu pa umisle da su baš oni pod aurom nedodirljivosti.
Možda je i Mikulića ponio oporbeni narativ da je na čelu DORH-a "HDZ-ov" Ivan Turudić unatoč tome što je mandat glavnog državnog odvjetnika počeo tako što se uskočka "ruka pravde" prvo spustila na ramena HDZ-ovaca, pa se ispostavilo da ni bivši ministar zdravstva Vili Beroš nije profitirao od "našeg dečka". Onda je došao red na kadrove SDP-a i Možemo!, pa sada opet na HDZ-ova uglednog člana. Reklo bi se baš fino iznijansirana uskočka "panceta". Što bi predsjednik Milanović rekao, da je netko drugi na čelu DORH-a, "šara li ga, brate, šara!".
Što bi predsjednik Milanović rekao: 'Šara li ga, brate, šara!' A i oporba bi Turudića hvalila da je netko drugi
Komentara 7
Super Turudiću, samo hapsi domoljube, bez milosti...stavi pravu stvar na pravo mjesto!!!
I tebi Marinko a i tvom precednku sretan dan awnoja... Da nije bilo Jajca, ne bi ni vam nikad prežaljene yuge bilo.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Potres u Europi zbog ruskog novca, jedna zemlja na udaru, Putin prijeti: 'Dao sam nalog, odgovorit ćemo'
Ove zime očekuje se topliji šok: Hrvatska se priprema na neuobičajene temperature
Evo koliko je Filip Zubčić zaradio fenomenalnim nastupom u Americi, ovo je ozbiljna cifra
Želite prijaviti greške?
Andrija Mikulić imao je 'bubicu' u automobilu, snimljena i predaja novca
Ušli su na niže katove Vjesnika i odmah uočili problem: 'Nijedan konstrukter to ne želi vidjeti'
Ne šokira to što je Trump bio spreman izdati Ukrajinu, nego što to radi nakon što je najavio strožu politiku prema Rusiji
Anita neće biti Zagrepčanka godine, ali njena zahvalnost veća je od svih nagrada Grada
Još iz kategorije
Tuđman je na Hrvatsku gledao iz perspektive svijeta, a ne Dalmatinske zagore
Kud Penavini štićenici okom, tud šef HDZ-a skokom
Ukrajinu se prisiljava na prepuštanje okupiranog teritorija, na što se, srećom, Hrvatska nikad nije dala prisiliti, ali u jednoj epizodi u Daytonu iskusili smo i to
Ima li sličnosti u pregovorima u Daytonu s recentima o miru u Ukrajini
Ukrajina nakon Zelenskog, je li “lažni plan mira” preludij za traženje prijelaznog rješenja
Rečeno mu je kako mu, ako potpiše takav dokument, u biti kapitulaciju, ostaje 24 sata života ako ostane u Ukrajini. Međutim, ni 24 sata od kako je procurio taj dokument u javnost, reagirala je Europska unija, koja je na taj dokument dodavala svoje “amandmane”
Anita neće biti Zagrepčanka godine, ali njena zahvalnost veća je od svih nagrada Grada
Političke vrhuške opsjednute su ubijanjem svojih građana, rođenih i nerođenih, i zato je lijepo da netko još ima soli u glavi. Abortus, feticid, eutanazija, prekid trudnoće, potpomognuto samoubojstvo su, kako je ono rečeno, samo terminološke dimne bombe za ubijanje ljudi
Ne šokira to što je Trump bio spreman izdati Ukrajinu, nego što to radi nakon što je najavio strožu politiku prema Rusiji
Smjer u kojem Trump vodi američku vanjsku politiku jasan je i duboko zabrinjavajući. Mirovni sporazum u Ukrajini koji tako žurno provodi mogao bi biti preduvjet za njegovo udaljavanje od Europe
EU i sportska infrastruktura: poučni primjeri iz Francuske, Španjolske i Nizozemske
Europska komisija zaključila da Francuska teži cilju u zajedničkom interesu i složila se da postoji javna potreba za modernizacijom i proširenjem stadiona
Agenti kaosa: tko to traži da RH iz Koalicije voljnih prijeđe u Koaliciju nevoljnih
Takvi huškaju i zastrašuju javnost kudikamo više od francuskih generala, dok uzbuđeno iz Sabora agitira kako se moramo sakriti pod Mačekov ili pod Milanovićev kamen jer je, eto, moskovski Hitler objavio da ima wunderwaffen 'iz nuklearne trijade, kojim može dosegnuti bilo koju točku na Zemlji?!'
Thompson se igra vatrom kad prijeti radikalnijim potezima
Thompson mora voditi računa o svom utjecaju u javnosti, pa i odgovornosti, te da njegove riječi mogu biti protumačene i kao poziv na radikalan nezakonit otpor
Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu
Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića
Prvo-Bravo Turudiću!!! Leftardima je prvo smetao sam Turudić jer nije njihovog "pedigrea". Prvo su unaprijed tvrdili da će štititi HDZ. Zatim su se žalili na uhićenja svojih, onda na tajminge, a sad eto na "dojavu" premijeru.... Sljedeći put će sese žaliti što se nije njih obavijestilo da mogu doći gledati pretres.... Samo ti radi Turudiću i baci mrežu široko!