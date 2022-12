Obavljena razmjena američke košarkašice i ruskog trgovca oružjem. Rusi slave, Trump bijesan: 'Ovo je sramota!'

Košarkaška zvijezda Brittney Griner stigla je u petak u SAD nakon 10-mjesečnog zatvora u Rusiji koji je okončan razmjenom zatvorenika i puštanjem iz američkog zatvora trgovca oružjem Viktora Bouta kojeg je u zračnoj luci u Moskvi dočekala obitelj. Griner je, javlja Reuters, sletjela u San Antonio, u Teksasu. Razmjena zatvorenika dogodila se u četvrtak u zračnoj luci Abu Dabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jučerašnja razmjena je rijedak trenutak suradnje između Rusije i SAD-a nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači, no Kremlj je dao do znanja da to nije znak poboljšanja odnosa.

Ruski mediji slave

Ruski državni mediji čestitali su predsjedniku Vladimiru Putinu što je "dobio" razmjenu zarobljenika sa SAD-om zamijenivši američku košarkašku zvijezdu Brittney Griner za zloglasnog trgovca oružjem Viktora Bouta, prenosi Sky News.

"To je kapitulacija Amerike. To pokazuje da Rusija ne napušta svoje dok je Amerika pokazala svoj poraz. Rusija ga nije zaboravila", rekla je Maria Butina, političarka u donjem domu ruskog parlamenta.

O svemu se oglasio i bivši američki predsjednik Donald Trump koji je, kako se čini, apsolutno bijesan na ovu odluku američkih vlasti.

"Kakva 'glupa' i nedomoljubna sramota za SAD!!!" napisao je na društvenim mrežama bivši predsjednik, pa postavio i pitanje zašto je Griner razmjenjena za jednog od najvećih svjetskih trgovaca oružjem te zašto razmjena nije uključila Paula Whelana, bivšeg američkog marinca koji u Rusiji služi 16-godišnju kaznu zbog optužbi za špijunažu.

Dvije su zrmlje ranije razmijenile zarobljenike i u travnju, kada je Rusija oslobodila bivšeg marinca Trevora Reeda, a SAD ruskog pilota Konstantina Jarošenka.

Košarkašica osuđena u Rusiji

Griner (32), dvostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje i zvijezda Phoenix Mercuryja, uhićena je 17. veljače u moskovskoj zračnoj luci nakon što su u njenoj prtljazi pronađeni ulošci za vape s uljem kanabisa, koje je u Rusiji zabranjeno.

Pregovori o njezinu puštanju bili su se zakomplicirali nakon ruske invazije na Ukrajine 24. veljače i kasnijim urušavanjem odnosa između Washingtona i Moskve.

Osuđena je 4. kolovoza na devet godina zatvora zbog posjedovanja i krijumčarenja droge. Priznala je krivnju, ali je rekla da je napravila "pogrešku" i da nije namjeravala prekršiti zakon.

Najavljujući njezino puštanje u četvrtak, američki predsjednik Joe Biden rekao je da je zamjena okončala ono što je opisao kao višemjesečni "pakao" za nju i njezinu suprugu.

Dok se Griner vraćala kući, Bout je doputovao u Moskvu i zagrlio majku i suprugu, pokazale su televizijske snimke.

>> VIDEO Putin potvrdio da gađaju energetsku infrastrukturu u Rusiji