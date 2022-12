VIDEO Putin opušteno pričao o granatiranju Ukrajine: Da, mi to radimo, ali tko je sve započeo?

Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon ceremonije dodjele medalja "Heroji Rusije" vojnim licima u Kremlju prvi put je javno potvrdio da Rusija napada energetsku strukturu u Ukrajini. No, optužio je Ukrajinu da je ona kriva za to.

- Dignulo se mnogo buke oko naših udara na energetsku infrastrukturu susjedne zemlje. Da, mi to radimo. Ali tko je sve započeo? Tko je gađao Krimski most? Tko je uništio dalekovode u nuklearnoj elektrani Kursk? Tko ne opskrbljuje vodom Doneck? Uskraćivanje opskrbe vodom milijunskom gradu čin je genocida. Nitko nikada nije rekao ni riječi o tome, totalna tišina. Ako nešto učinimo kao odgovor, onda buka, žagor, tresak u cijelom svemiru. To nas neće spriječiti u izvođenju borbenih misija - rekao je Putin, a video je privukao pažnju i zbog šampanjca koji je držao u rukama dok je govorio i načina na koji se ljuljao.

Prema ukrajinskim dužnosnicima, ruske snage ispalile su više od 1000 raketa i projektila na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, koja još uvijek radi unatoč velikim oštećenjima. Volodimir Kudritski, izvršni direktor mrežnog operatera Ukrenergo, također je rekao na sastanku koji je organizirala Europska banka za obnovu i razvoj da njegovi dužnosnici kompliciranu opremu potrebnu za popravke traže po cijelom svijetu.