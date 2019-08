Nuklearni susjedi počeli se 'loptati' s 290 atomskih bombi

Na granici između indijskog i pakistanskog dijela Kašmira vodi se pravi rat. Nakon što je Pakistan objavio da su trojica pakistanskih vojnika poginula u prekograničnoj pucnjavi u Kašmiru, Indija je objavila kako je u sukobima jučer ubijen jedan indijski vojnik kada je pakistanska vojska otvorila vatru na položaje indijske vojske. U zadnjih nekoliko dana u sukobima između pakistanske i indijske vojske poginulo je najmanje deset osoba.

‘U 70 dana kao u 70 godina’

I jedna i druga strana prebacuju krivnju za sukobe. Dok pakistanska vojska tvrdi da je indijska vojska započela sukob u mjestu Leepa na liniji razgraničenja te granatirala pogranično pakistansko selo Poonch pri čemu su ubijena najmanje dva civila, Indija tvrdi da je sukobe započela pakistanska vojska

. Zbog grupiranja snaga obiju vojska, odnosi između dvaju nuklearnih susjeda, Indije i Pakistana, svaki dan su sve užareniji i strahuje se da bi moglo doći i do četvrtog rata između tih dviju zemalja.

Foto: Reuters/PIXSELL

Odnosi između dviju nuklearnih sila jako su se zaoštrili nakon što je Indija početkom kolovoza ukinula autonomiju dijelu Kašmira koji je pod njezinim nadzorom, a u kojem su muslimani u većini. Naime, dva od tri rata koje su Indija i Pakistan vodili od kada su stekli neovisnost od Britanskog Carstva bili su zbog Kašmira. Izjava indijskog ministra obrane Rajnatha Singha zabrinula je svijet. Naime, indijski ministar Singh, u vrijeme sve većih napetosti između te države i Pakistana, izjavio je kako se “Indija držala doktrine da neće prva upotrijebiti nuklearno oružje, no buduća politika ovisit će o okolnostima”.

Ni Pakistan nije ostao dužan. Sve glasnije se čuje unutar radikalne islamske struje u Pakistanu da su i oni spremni upotrijebiti nuklearno oružje ako Indija nastavi sa svojim prijetnjama te upotrijebi nuklearno oružje. Da se svijet boji s razlogom govori i podatak da Pakistan u svom arsenalu ima 150, a Indija 140 nuklearnih bombi. Ono što dodatno zabrinjava svijet je to što obje države vode radikalni čelnici.

Hinduistički nacionalist, indijski premijer Narendra Modi, kojeg hinduisti smatraju ikonom, s njudelhijske Crvene tvrđave naglašava da je njegova vlada za 70 dana novog mandata napravila ono što zbog političkog kukavičluka nije učinjeno prethodnih 70 godina, ukinula je autonomiju donedavno jedine većinski muslimanske savezne države u Indiji.

Foto: Reuters/PIXSELL

“U proteklih 70 godina ukinuta odredba Ustava dala je snagu separatizmu, rađanju terorizma, hranjenju nepotizma u tom dijelu zemlje, te na određeni način ojačala temelje korupcije i diskriminacije prema ženama, djeci i manjinama”, rekao je Modi, za kojeg Pakistan tvrdi da najnovijom odlukom želi silom promijeniti demografsku sliku Kašmira.

Pakistanski premijer Imran Khan usporedio je Kašmir sa Srebrenicom tvrdeći da je masakr i etničko čišćenja muslimana u Kašmiru poput onog koji se dogodio prije 24 godine u Srebrenici u BiH.

“Zar će svijet tiho promatrati masakr i etničko čišćenje muslimana u Kašmiru kao što je to bilo sa Srebrenicom?”, upitao se Khan upozorivši međunarodnu zajednicu da će, dopusti li da se to dogodi, to imati ozbiljne posljedice i izazvati reakcije u muslimanskom svijetu koje pokreću radikalizaciju i cikluse nasilja.

Teroristička mreža Hakani

Američke i zapadne obavještajne službe zabrinjava uska povezanost pakistanskog premijera Imrana Khana s ISI-jem (Inter-Service Intelligence), glavnom obavještajnom službom koja blisko surađuje sa svim terorističkim organizacijama pa tako i s terorističkom mrežom Hakani koja ima gotovo milijun i pol vojnika i pričuvnog sastava te djeluje na teritoriju Pakistana. Oni moraju biti pravi i iskreni muslimani, moliti se pet puta dnevno i postiti.

Većina pripadnika ISI-ja čak su radikalniji od samih pripadnika terorističke organizacije Islamske države ili Al-Qaide zbog čega je njihova povezanost s terorističkim organizacijama uobičajena pa je tako opravdan i strah od moguće uporabe nuklearnog oružja dođe li do novog rata između Indije i Pakistana.