Indija će se zasad držati doktrine da prva ne upotrebljava nuklearno oružje

Indija se držala doktrine da neće prva upotrijebiti nuklearno oružje, no buduća politika ovisit će o okolnostima, rekao je u petak indijski ministar obrane, u vrijeme sve većih napetosti između te države i Pakistana zbog sporne regije Kašmir.

Indija se proglasila nuklearnom silom nakon što je 1998. provela podzemna testiranja, a ubrzo je svojim probama odgovorio njezin rival Pakistan. Stručnjaci tvrde kako dvije države od tada razvijaju nuklearno oružje i projektile.

Indijski ministar obrane Rajnath Singh je tijekom posjete gradu Pokhranu na zapadu Indije, poprištu nuklearnih testiranja, odao počast pokojnom premijeru i čelniku vladajućih hinduističkih nacionalista, Atalu Beharijui Vajpayeeu, koji je od Indije učinio nuklearnu silu.

Foto: REUTERS

„Pokhran je mjesto koje je svjedočilo odlučnosti Atal Jija da Indija postane nuklearna sila, no i da bude predana doktrini da neće prva upotrijebiti takvo oružje. Indija se čvrsto držala te doktrine, a što će se dogoditi u budućnosti ovisi o okolnostima“, kazao je indijski ministar.

U vrijeme testiranja krajem devedesetih Indiji je nuklearno oružje služilo kao štit protiv Kine koja posjeduje nuklearno oružje, no već je dugo zabrinuta i zbog nuklearnih kapaciteta susjednog Pakistana.

Izjava upućena Pakistanu?

Politički komentator i obrambeni stručnjak Shekhar Gupta smatra kako bi ministrova izjava mogla biti upućena Pakistanu koji je ranije objavio da mora razvijati manje nuklearno oružje kako bi spriječio nagli napad Indije.

„Rajnath Singh je odmjeren i nije sklon praznom govoru ili prijetnjama. Svojom izjavom nije najavio napuštanje, nego otvorenost oko Vajpayeeove doktrine“, napisao je Gupta na Twitteru.

Rajnath Singh is measured and not given to loose talk or bluster. He isn’t signalling a shift, but an open mind on the NFU (No First Use) inherited from Vajpayee’s Nuclear Doctrine. If you foresee an escalatory spiral, remember Pakistan started it, boasting about tactical nukes https://t.co/sBHthjVdS5