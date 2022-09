Nude moderne apartmane prvi red do mora, a ustvari su prevara: 'Koliko se tu novaca okrenulo'

Koliko su društvene mreže laka plaftorma za raznorazne prevare, uvjerila se i reporterka Provjerenog iznajmljivanjem apartmana u Makarskoj.

Prvi red do mora, moderno uređenje apartmana i to za samo 50 eura po noćenju. Nakon što se reporterka javila na oglas na Facebook grupi za iznajmljivanje apartmana, vlasnica joj se povratno javila s fotografijama, i pozivnim brojem iz Srbije.

''Čim izađete, imate pet, šest stepenica. Tu je odmah plaža. Dvije odvojene sobe. U jednoj je bračni, u drugoj su dva odvojena kreveta. Klima, ima i Internet, TV, parking. Što se tiče posteljine, peškira, sve ima'', kazala je vlasnica u telefonskom razgovoru.

''To vam je deset metara od centra Makarske. Imate sve tamo, i prodavnice. Šta vas interesuje, i banke. Sve vam je blizu'', dodala je vlasnica preko telefona, a od reporterke odmah zatražila polog u iznosu od 100 eura.

Novinarka je fotografirala uplatnicu i poslala je Whatsappom te se zaputila u Makarsku. Dolaskom tamo, dočekala ju je nedovršena obiteljska kuća, a gospođa iz susjedstva objasnila joj je kako se ne radi o kući za iznajmljivanje te je već nekoliko ljudi tražilo istu adresu gdje je trebao biti njihov apartman.

- Došli su tu pitat mene za pomoć, da ih vodi kod 2A. Kad su saznali, ništa, ljuti, šta će jadni, di će. Taj čovjek prvi je došao s malim djetetom od godinu dana. Vratili se nazad kući - ispričala je jedna konobarica.

Idućeg dana pronašla je i vlasnicu kuće gdje je trebao biti apartman, no ona je novinarkazala kako nema veze s iznajmljivanjem apartmana. Potom se telefonski novinarka javila iznajmljivačici s Facebooka.

- Apartman je na istoj adresi Put Cvitačka 2? - upitala je novinarka te joj je žena potvrdila, a kada joj je kazala kako se nalazi na dotičnoj adresi, žena joj je poklopila slušalicu.

Da se radi o prevari, potvrdio je i vlasnik kuće s fotografije koju je poslala lažna iznajmljivačica.

- Već se dešavalo par puta da su dolazili na tu Cvitačka 2 ovo ljeto ljudi, tako da su uplatili akontaciju. Uglavnom prevara, radi se o prevari. Znam, pošto par puta se to već desilo - kazao je.

Administratorica nekoliko grupa za iznajmljivanje Natalija Gulin primijetila je isti trend.

- Dođe na odmor. Plus je izgubio dvisto, tristo eura. I goriva, i svega do tamo jer treba doći. Dođe i kud će sad? Kud će? Nema kud, jer apartmana nema od 15.7. do 15.8. Ti ljudi su se zaletili, uplaćivali po 100 ili 150 eura. Ili 300 čak eura. Sad zamislite koliko je to puta bilo, koliko je se tu šoldi okrenulo. Ko će to znati koliko, ali to je bilo strašno - kazala je.

Zbog stalne potrebe za kreiranjem novog lažnog profila na Facebooku, iznajmljivači često kradu tuđe profile na društvenim mrežama. Osim prevare reporterke Provjerenog, isto je ukraden i Facebook i Instagram profil sina novinarke, a njemu su krenule stizati poruke o cijenama smještaja na Jadranu, ali i po Srbiji.

I slučaj prevare i krađe identiteta prijavljeni su hrvatskoj i srpskoj policiji, no takve je prevarante gotovo nemoguće pronaći jer se teško može pratiti trag novca.

>> VIDEO Zatukao susjeda sjekirom pa pobjegao u šumu: Zasada nije poznat motiv