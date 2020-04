Novi potres u okolici Zagreba: Mjesec dana nakon velikog potresa tlo i dalje podrhtava

Seizmolozi su u srijedu u 16:17 zabilježili slabiji potres u okolici Zagreba. Prema podacima EMSC-a, radi se o podrhtavanju tla magnitude 1,4 po Richteru.

Epicentar potresa bio je 21 kilometar sjeverozapadno od Zagreba i pet kilometara sjeverozapadno od Brdovca na dubini od jednog kilometra.

M1.4 #earthquake (#potres) strikes 22 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ovcT64XPj7