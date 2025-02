Novi EU zakon stvorio kaos: Ako ovo napravite s odjećom iz kontejnera, prijeti vam i zatvorska kazna

Od 1. siječnja 2025. godine na snagu je stupila nova direktiva Europske unije prema kojoj se rabljeni tekstil više ne smije odlagati u miješani otpad. Iako je cilj ove mjere omogućiti veće količine materijala za recikliranje, njemački mediji pišu da u praksi dolazi do pretrpanosti kontejnera na mnogim lokacijama. Vanjske tvrtke koje su zadužene za pražnjenje kontejnera teško prate povećani obujam posla, što im otežava rad i smanjuje isplativost poslovanja. Unatoč tome, zakon je jasan: uzimanje odjeće iz kontejnera smatra se krađom i može rezultirati novčanom ili zatvorskom kaznom do dvije godine.

Takav slučaj zabilježen je nedavno u njemačkom gradu Euskirchen (Sjeverna Rajna-Vestfalija), gdje je 78-godišnja žena pokušala uzeti odjeću iz kontejnera za rabljenu odjeću kako bi je preprodala na buvljaku, piše Fenix Magazin. Policija je primijetila njezino vozilo, koje je, prema navodima službenika, bilo “do krova natrpano odjećom i krupnim otpadom”, uključujući prepun prtljažnik.

Umjesto dodatne zarade, starica je ostala bez svoje “robe” jer je morala isprazniti automobil, a uz to joj je zabranjen pristup tom području. Policija je također utvrdila da su kontejner prethodno provalile nepoznate osobe, no njih se ne tereti za prekršaj. Iz policijske uprave okruga Euskirchen naglašavaju da je tekstil u kontejnerima zakonski vlasništvo organizacija koje njima upravljaju, poput njemačkog Crvenog križa. Građani koji svoju odjeću odlažu u kontejnere čine to s namjerom doniranja, što se ne smije zanemariti. U slučaju da netko primijeti oštećen ili razbijen kontejner za rabljenu odjeću, dužan je to prijaviti policiji ili nadležnim gradskim ili okružnim vlastima, ističu njemački mediji.

