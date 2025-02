Autobusni prijevoznik zavapio: 'Moji vozači idu kući s 3.500 neto plaće, a nemam ih dosta'

Nedostatak vozača autobusa nije samo problem u Hrvatskoj. I Njemačka se suočava s istim problemom. Jedan autobusni prijevoznik ispričao je o svom očajničkom pokušaju da nastavi posao. Tvrdi kako u njegovoj tvrtki vozači zarađuju 3.500 eura mjesečno neto, no unatoč tome nedostaje mu radnika. Posebno je velik broj baby boomera među vozačima autobusa – 44 posto vozača imalo je najmanje 55 godina 2023. godine, nedavno je objavio Savezni ured za statistiku. U svim profesijama taj udio je 25 posto, piše Fenix Magazin.

Autobusni prijevoznik objašnjava kako se to manifestira u svakodnevnom životu. "Ulažemo puno napora kako bismo osigurali nastavak poslovanja. Autobusni prijevoz više nije moj glavni posao", rekao je. "Bavimo se uglavnom iznajmljivanjem apartmana, soba i automobila. Sada imamo puno stranog osoblja, oko 80 zaposlenika uglavnom iz Indije i istočne Europe. Svi oni trebaju životni prostor. Zato smo već kupili jedan stariji hotel i trenutno smo u procesu kupnje drugog s 35 soba. Također zapošljavamo domare i čistačice. Osim toga, strani vozači moraju doći do autobusa. Zbog toga smo kupili oko 80 automobila, koji se mogu koristiti uz naknadu. Uostalom, ništa ne vozi ni u 4 ujutro ni u 1 ujutro – nitko ne vozi vozača autobusa kući. Samo ako sve to postignemo možemo održati veličinu naše tvrtke", rekao je vlasnik tvrtke.

Kaže kako njegovi vozači autobusa imaju plaću od 3.500 eura neto, što je iznad državnog prosjeka. U prosjeku u Njemačkoj vozači autobusa zarađuju oko 2.800 eura. U pojedinim saveznim zemljama poput Bavarske, Baden-Württemberga i Hessena vozači autobusa zarađuju iznad 3.000 eura.