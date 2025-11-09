Naši Portali
Šef karate saveza

Novi detalji incidenta na Zametu: 'Skupina osoba s kapuljačama čekala je kraj autobusa srpskih karatista...'

Rijeka: Sportska dvorana Zamet u Rijeci
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 11:36

Iz Policijske uprave primorsko-goranske sinoć je potvrđeno da su intervenirali kod dvorane Zamet. Na mjestu događaja zatekli su grupu od desetak maloljetnih osoba, a sumnjalo se da su upravo mladi karatisti iz Srbije trebali biti meta napada.

U Rijeci je sinoć spriječen mogući napad na mlade karatiste iz Srbije koji sudjeluju na Balkanskom prvenstvu, i to zahvaljujući brzoj reakciji organizatora i policije. Incident se zamalo dogodio ispred sportske dvorane na Zametu, gdje se natjecanje održava. Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek potvrdio je događaj. "Pred kraj samog natjecanja sinoć smo primijetili skupinu osoba s kapuljačama koji su se nalazili pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju. Ne znamo jesu li htjeli nešto učiniti vozilu ili pak natjecateljima. Netko je nešto doviknuo, ali tada je već jedan dio natjecatelja ulazio u dvoranu", izjavio je Cipek za Novi list. Cipek je također naveo da je policija kasnije osigurala pratnju natjecateljima do hotela te da je obaviješten o privođenju određenog broja maloljetnika.

"Kao predsjednik saveza ispričao sam se Karate federaciji Srbije. Natjecanje je danas nastavljeno, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno", rekao je Cipek, dodavši da je prvenstvo okupilo 1.700 sudionika i nastavlja se u sportskom duhu. Iz Policijske uprave primorsko-goranske sinoć je potvrđeno da su intervenirali kod dvorane Zamet. Na mjestu događaja zatekli su grupu od desetak maloljetnih osoba, a sumnjalo se da su upravo mladi karatisti iz Srbije trebali biti meta napada.

Srbija Hrvatski karate savez incident

Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
11:57 09.11.2025.

Bravo, Rijeka!

