SMRTONOSNA EKSPLOZIJA

Najmanje 50 poginulih u skladištu eksploziva u Mjanmaru

Autori: Laura Volarić Horvat/Hina, Branka Radman/Hina
31.05.2026.
u 20:40

Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku Mjanmara, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji, a do nesreće je došlo na teritoriju pod kontrolom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. Još 70 ih je ozlijeđeno u toj nesreći koja se dogodila u gradu Namhkamu u državi Shan, blizu kineske granice, prema prvim podacima hitnih službi.

Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada u tom području, a spasioci još uvijek pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, izvijestili su mediji. Bolnica u Namhkamu izvijestila je o ozbiljnom nedostatku krvi potrebne za liječenje ozlijeđenih.

Pobunjenička skupina TNLA potvrdila je da je zgrada jedno od njihovih skladišta streljiva. Sadržavala je komercijalni eksploziv namijenjen za upotrebu u kamenolomu kojim upravlja skupina, rekli su. TNLA je izrazila sućut žrtvama eksplozije i najavila temeljitu istragu uzroka eksplozije.

Mjanmar je u građanskom ratu otkako je vojska preuzela vlast u puču 2021. godine, a hunta se bori protiv niza prodemokratskih gerilaca i moćnih naoružanih skupina etničkih manjina. Nacionalnooslobodilačka vojska Ta'ang (TNLA) jedna je od najmoćnijih etničkih pobunjeničkih skupina u zemlji.  
poginuli eksplozija Mjanmar

