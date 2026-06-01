Eksplozija Bezosove rakete zaustavila lansiranje Amazonovih satelita

Blue Origin suočava se s višemjesečnim zastojem nakon što je spektakularna eksplozija rakete oštetila lansirnu rampu, rekli su izvori iz tvrtke i industrije, što je poremetilo rasporede lansiranja Amazonovih satelita i ojačalo dominaciju SpaceX-a na tržištu komercijalnih lansiranja.

Nesreća, koja se dogodila u četvrtak navečer tijekom probnog paljenja motora za lansiranje rakete New Glenn, dolazi u kritičnom trenutku za poslovno carstvo Jeffa Bezosa. Njegove tvrtke Blue Origin i Amazon nastoje se etablirati kao održivi konkurenti u industriji teških tereta i globalnih satelitskih internetskih mreža, natječući se s SpaceX-om Elona Muska.

Problemi i za NASA-u

Ovaj neuspjeh također bi mogao zakomplicirati NASA-ine lunarne ambicije, ističu analitičari. Uz samu raketu uništena je i lansirna rampa te inženjeri očekuju najmanje šestomjesečni prekid rada, ako ne i dulje, rekla je osoba upoznata sa situacijom koja je odbila ostati anonimna jer nije ovlaštena razgovarati s medijima. "Prošla je tek godina dana otkako je SpaceX Starship eksplodirao na lansirnoj rampi. I Blue Origin se također može oporaviti, ali trebat će mjeseci za obnovu", rekao je Antoine Grenier, partner i voditelj svemirskog savjetovanja u Analysys Masonu.

Nakon što je Falcon 9 eksplodirao na lansirnoj rampi 2016. godine, SpaceX je proveo više od godinu dana popravljajući oštećeni objekt, iako je nastavio lansiranja unutar četiri i pol mjeseca premještanjem operacija na drugu lansirnu rampu na Floridi.

Iako je Amazonova odluka da uključi više partnera za lansiranje, uključujući SpaceX, smanjila njegovu ovisnost o bilo kojoj pojedinačnoj raketi, ova nesreća ipak Musku daje poslovnu prednost nad Bezosom, njegovim dugogodišnjim rivalom. "Žao mi je što ovo vidim, nadam se da ćeš se brzo oporaviti", napisao je Musk u objavi na X-u nakon eksplozije Bezosove rakete. Kasnije je Musk odgovarajući Bezosu napisao "Per aspera ad astra", latinsku frazu koja govori o prevladavanju poteškoća.

Amazon LEO oslanjao se na brzi ritam lansiranja New Glenna s planom raspoređivanja polovice svoje konstelacije širokopojasnog interneta s više od 3200 satelita do srpnja 2026., a sve kako bi ispunio regulatorne rokove. Ovo će sada vrlo vjerojatno dovesti do probijanja tih rokova.

Grenier iz Analysys Masona rekao je da je Amazon već iskoristio velik dio kratkoročnih kapaciteta dostupnih od drugih pružatelja usluga lansiranja teških raketa. Iako bi SpaceX mogao apsorbirati dodatnu potražnju, njegova raketa Falcon 9 može nositi otprilike upola manje Amazon LEO satelita po lansiranju od New Glenna, što znači da bi svaka veća promjena lansiranja mogla zahtijevati značajno povećanje broja misija, rekao je. Također, lunarni korisni tereti dizajnirani su za specifične lansirne rakete, što otežava prelazak na alternativnu raketu.

Raketa je također trebala lansirati prvi lunarni lander Blue Moon tvrtke Blue Origin kasnije ove godine. Nekoliko dana ranije NASA je tvrtki dodijelila ugovor za isporuku dva lunarna rovera prije misije na mjesec Artemis 4 2028. godine. Svemirska agencija u četvrtak je izjavila da će, zbog eksplozije, procijeniti kratkoročni utjecaj na svoje programe Artemis i Moon Base, iako ostaje nejasno hoće li neke misije zbog toga trebati preraspodijeliti.

Posljedice samo kratkoročne?

Ipak tek treba vidjeti koliko je ovaj incident udarac za dugoročne izglede Blue Origina, a dobitak za Muskov SpaceX, čija je knjiga lansiranja prepuna vlastitih raspoređenih satelita Starlink, uz komercijalne i vladine misije. Američke svemirske snage i Nacionalni izviđački ured u petak su potvrdili svoju predanost tvrtki Blue Origin, ostajući pri nedavno dodijeljenom ugovoru o lansiranju u svrhu nacionalne sigurnosti unatoč katastrofalnoj eksploziji lansirne rampe rakete New Glenn te tvrtke samo nekoliko sati kasnije. Analitičari u konačnici smatraju kako bi posljedice ove nesreće, iako možda bolne za Amazon i Bezosa, mogle biti tek kratkoročne.

"Dugoročno, tržištu su i dalje potrebne održive alternative, pa ovo jača SpaceX-ovu poziciju na kratke rokove, ali ne mijenja širu putanju prema ekosustavu s više pružatelja usluga", rekao je Mark Boggett, izvršni direktor britanskog svemirskog investitora Seraphim Space.