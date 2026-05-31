Pod Alpama se odvija fascinantan projekt vrijedan 11 milijardi eura koji će promijeniti velik dio Europe

Između Francuske i Italije u tijeku je realizacija jednog od najvećih europskih infrastrukturnih pothvata posljednjih desetljeća. Nova brza željeznička pruga koja će povezivati Lyon i Torino donijet će velike promjene u putničkom i teretnom prometu, a njezin najimpresivniji dio bit će tunel Mont Cenis, dug čak 57,5 kilometara. Po završetku radova svrstavat će se među najduže željezničke tunele na svijetu te će znatno unaprijediti prometnu povezanost Francuske, Italije i ostatka Europe, piše Marko Rabuza za Forbes Slovenija.

Ukupna vrijednost projekta Lyon–Torino procjenjuje se na približno 11,1 milijardu eura, pri čemu polovicu sredstava osigurava Europska unija. Za provedbu projekta zadužena je francusko-talijanska kompanija TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), dok u gradnji sudjeluju vodeće europske građevinske grupacije poput Webuilda, VINCI-ja, Implenie, NGE-a i Herrenknechta, piše Forbes Slovenija.

Nova željeznička ruta predstavljat će važan segment europske prometne mreže TEN-T, koja ima cilj kvalitetnije povezati jugozapadni dio Europe s njezinim središnjim područjima. Središnji tunel prolazit će između francuskog Saint-Jean-de-Mauriennea i talijanske Suse, a na pojedinim dionicama bit će smješten i više od tisuću metara ispod alpskog masiva.

Prema najnovijim podacima koje je objavio TELT, do sada je izvedeno oko 48 kilometara iskopa od ukupno 164 kilometra tunela i pratećih podzemnih građevina koje čine prekogranični dio projekta. U međuvremenu su zaključeni svi ključni natječajni postupci, a radovi se paralelno izvode na više lokacija u Francuskoj i Italiji.

Jedna od najvećih prednosti nove željezničke veze bit će osjetno kraće vrijeme putovanja. Nakon puštanja pruge u promet, vožnja vlakom između Pariza i Milana trebala bi trajati oko četiri i pol sata. Usporedbe radi, danas putnici na toj relaciji putuju između šest i pol i sedam i pol sati. Time će željeznica postati konkurentna alternativa zrakoplovnom prijevozu.

Velik naglasak stavljen je i na teretni promet. Naime, alpske cestovne prijelaze između Francuske i Italije svakodnevno koriste tisuće kamiona, a cilj Europske unije jest veći dio tog prometa prebaciti na željezničku infrastrukturu. Procjene pokazuju da bi nova pruga svake godine mogla smanjiti promet na cestama za više od milijun teških teretnih vozila. Time bi se ublažile prometne gužve, smanjila razina buke te ograničile emisije ugljikova dioksida u osjetljivom alpskom području.

Iako je projekt pokrenut još 2007. godine, njegovu su realizaciju godinama usporavali ekološki prosvjedi i složeni postupci određivanja trase, osobito na talijanskoj strani granice. Unatoč tome, posljednjih godina radovi napreduju znatno bržim tempom.

Ako se aktualni rokovi ispoštuju, završetak tunela očekuje se 2033. godine. Tada bi željeznička veza Lyon–Torino trebala postati jedna od najvažnijih prometnih arterija Europe te primjer europskih nastojanja usmjerenih prema bržem, učinkovitijem i održivijem prometnom sustavu budućnosti.