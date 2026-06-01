Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRIJEME ZA PREGOVORE

Zelenski traži napredak u mirovnim pregovorima prije zime

France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Branka Radman/Hina
01.06.2026.
u 00:06

Ukrajina se nada da će postići sporazum sa Sjedinjenim Državama o zajedničkoj tehnologiji dronova, rekao je, a Kijev bi mogao pružiti stručnost stečenu tijekom pet godina obaranja ruskih dronova i projektila.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je, u intervjuu emitiranom u nedjelju, da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime kako bi se uzeo u obzir poboljšani strateški položaj Kijeva. Razgovori u kojima su posredovale Sjedinjene Države o napretku prema mirovnom sporazumu zastali su jer se Washington usredotočio na sukob u Iranu.

Zelenski i drugi ukrajinski dužnosnici rekli su da se napredovanje ruskih snaga usporilo na terenu, dok je Ukrajina intenzivirala kampanju udara srednjeg i dugog dometa unutar Rusije, ciljajući uglavnom rusku naftnu industriju. "Počelo je u prosincu 2025., Rusija je počela gubiti inicijativu na bojnom polju", rekao je Zelenski u emisiji 'Face the Nation' na CBS televiziji.

„Dakle, sada imamo ovo razdoblje prije zime... prije zime moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo“, rekao je Zelenski, dodajući da to ovisi o pritisku na ruskog predsjednika Vladimira Putina, „pritisku u njegovom društvu, i mislim da se on povećava, pritisku sankcijama -- ne da ih se ukine, već da se uvedu još više.“

Zelenski je rekao da postoji i mogućnost organiziranja pregovora uz europsku pomoć ili bilateralnih razgovora s Rusijom, ali je ponovio svoj poziv da se Rusiji nametnu strože sankcije. Visoki ukrajinski zapovjednik rekao je u intervjuu za Reuters prošlog tjedna da Ukrajina ima šestomjesečni rok u kojem može preuzeti inicijativu na bojnom polju i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore.

Brigadni general Andrij Biletski, koji zapovijeda uglednim ukrajinskim Trećim armijskim korpusom, rekao je da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za veće prodore. U svojim komentarima za 'Face the Nation', Zelenski je također rekao da u nedostatku europskog programa proturaketne obrane, Ukrajini treba pomoć Sjedinjenih Država u isporuci protuzračnih obrambenih projektila. "Do trenutka kada proizvedemo naš europski proturaketni sustav, do tog trenutka trebamo podršku Sjedinjenih Država", rekao je.

Ukrajina se nada da će postići sporazum sa Sjedinjenim Državama o zajedničkoj tehnologiji dronova, rekao je, a Kijev bi mogao pružiti stručnost stečenu tijekom pet godina obaranja ruskih dronova i projektila. "Već imamo sporazume o dronovima s nekim zemljama Bliskog istoka i već imamo sporazume o dronovima s nekim europskim zemljama", rekao je. "Sada pripremamo veliki sporazum o dronovima s Europskom unijom i nadam se da ćemo takve odluke imati s američkim partnerima. Računam na to", rekao je Zelenski.

Stižu prve reakcije iz Rusije: 'Odgovor se neće dugo čekati'
Ključne riječi
rat Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
23:45 31.05.2026.

Brigadni general Andrij Biletski, koji zapovijeda uglednim ukrajinskim Trećim armijskim korpusom zapravo zapovijeda Azovom koji je do 2022 bio na listi teroristickih organizacija. Zadnja zapadna zemlja koja ga je maknula sa tog popisa je Japan koji je to napravio u travnju 2022 godine.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!