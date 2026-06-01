Zelenski traži napredak u mirovnim pregovorima prije zime

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je, u intervjuu emitiranom u nedjelju, da želi nastaviti razgovore o osiguranju mira s Rusijom prije početka zime kako bi se uzeo u obzir poboljšani strateški položaj Kijeva. Razgovori u kojima su posredovale Sjedinjene Države o napretku prema mirovnom sporazumu zastali su jer se Washington usredotočio na sukob u Iranu.

Zelenski i drugi ukrajinski dužnosnici rekli su da se napredovanje ruskih snaga usporilo na terenu, dok je Ukrajina intenzivirala kampanju udara srednjeg i dugog dometa unutar Rusije, ciljajući uglavnom rusku naftnu industriju. "Počelo je u prosincu 2025., Rusija je počela gubiti inicijativu na bojnom polju", rekao je Zelenski u emisiji 'Face the Nation' na CBS televiziji.

„Dakle, sada imamo ovo razdoblje prije zime... prije zime moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo“, rekao je Zelenski, dodajući da to ovisi o pritisku na ruskog predsjednika Vladimira Putina, „pritisku u njegovom društvu, i mislim da se on povećava, pritisku sankcijama -- ne da ih se ukine, već da se uvedu još više.“

Zelenski je rekao da postoji i mogućnost organiziranja pregovora uz europsku pomoć ili bilateralnih razgovora s Rusijom, ali je ponovio svoj poziv da se Rusiji nametnu strože sankcije. Visoki ukrajinski zapovjednik rekao je u intervjuu za Reuters prošlog tjedna da Ukrajina ima šestomjesečni rok u kojem može preuzeti inicijativu na bojnom polju i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore.

Brigadni general Andrij Biletski, koji zapovijeda uglednim ukrajinskim Trećim armijskim korpusom, rekao je da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za veće prodore. U svojim komentarima za 'Face the Nation', Zelenski je također rekao da u nedostatku europskog programa proturaketne obrane, Ukrajini treba pomoć Sjedinjenih Država u isporuci protuzračnih obrambenih projektila. "Do trenutka kada proizvedemo naš europski proturaketni sustav, do tog trenutka trebamo podršku Sjedinjenih Država", rekao je.

Ukrajina se nada da će postići sporazum sa Sjedinjenim Državama o zajedničkoj tehnologiji dronova, rekao je, a Kijev bi mogao pružiti stručnost stečenu tijekom pet godina obaranja ruskih dronova i projektila. "Već imamo sporazume o dronovima s nekim zemljama Bliskog istoka i već imamo sporazume o dronovima s nekim europskim zemljama", rekao je. "Sada pripremamo veliki sporazum o dronovima s Europskom unijom i nadam se da ćemo takve odluke imati s američkim partnerima. Računam na to", rekao je Zelenski.