MOGUĆI PAD CIJENA

Od utorka nove cijene goriva: Evo koliko bi mogli plaćati benzin, dizel i plavi dizel

Zagreb: Nove cijene goriva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon duljeg razdoblja razlike u cijenama, benzin i dizel ponovno našli na istoj razini.

Prema izračunima temeljenima na trenutno važećem modelu određivanja cijena naftnih derivata, vozače bi od utorka mogle dočekati niže cijene svih vrsta goriva. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, očekuje se pad cijena benzina, eurodizela i plavog dizela.

Benzin bi trebao pojeftiniti za tri centa po litri, čime bi njegova nova cijena iznosila 1,61 euro. Istodobno se predviđa još izraženije pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za pet centi te također iznositi 1,61 euro po litri. Time bi se, nakon duljeg razdoblja razlike u cijenama, benzin i dizel ponovno našli na istoj razini.

Najveće rasterećenje očekuje korisnike plavog dizela. Prema trenutačnim procjenama, njegova bi cijena trebala pasti za šest centi po litri, na 1,09 eura. Predložene cijene trebale bi se početi primjenjivati od utorka, no njihovo stupanje na snagu ovisi o konačnoj odluci Vlade. Naime, postoji mogućnost korekcije trošarina, a završna odluka o novom cjeniku goriva očekuje se u ponedjeljak.
