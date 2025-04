Nove nevolje za Milorada Dodika: Nad glavom mu i dalje visi tjeralica, ali i dva desetljeća stara afera

Sud Bosne i Hercegovine zatražio je od Interpola preispitivanje odluke kojom je odbio raspisati međunarodnu tjeralicu za čelnicima bosanskih Srba koje bosanskohercegovačko pravosuđe tereti za pokušaj rušenja ustavnog poretka, objavili su u srijedu mediji u BiH. Opetovani zahtjev za raspisivanjem međunarodne tjeralice odnosi se na aktualnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića.

Otkako je Sud BiH prije mjesec dana za njima raspisao tjeralicu i odredio im jednomjesečni pritvor jer su se odbili odazvati pozivima Tužiteljstva BiH na saslušanje u svojstvu osumnjičenika, njih su dvojica putovali u inozemstvo odnosno u Srbiju, Izrael, Rusiju i Mađarsku. Pri tom ih nitko nije ni pokušao uhititi a Granična policija BiH nikada nije pojasnila kako i gdje su njih dvojica uspjela prijeći granicu unatoč raspisanoj internoj tjeralici. Pritvor i interna tjeralica odnose se i na premijera RS Radovana Viškovića no on od tada nije prelazio granicu BiH pa se na njega nije ni odnosio zahtjev za raspisivanje međunarodne tjeralice.

Tome su se usprotivile Srbija i Mađarska koje su od Interpola tražile da se tjeralica ne raspisuje. Interpol je u konačnici zahtjev iz Sarajeva otklonio a nepotvrđeno je pojašnjenje na kojemu su inzistirali iz Beograda kako je to na tragu statuta Interpola koji priječi raspisivanje tjeralice u slučajevima koji se mogu okarakterizirati kao "politički progon". "Sud u ovom trenutku samo može potvrditi informaciju da je preko Nacionalnog ureda Interpola u BiH upućen zahtjev za revidiranje odluke o odbijanju zahtjeva za raspisivanje crvene Interpolove tjeralice dok se sve druge okolnosti i informacije smatraju povjerljivog karaktera", stoji u očitovanju Suda BiH dostavljenom medijima u srijedu.

Osim za pokušaj rušenja ustavnog poretka Dodik je pod istragom i zbog sumnjive kupnje vile u Beogradu a odbio je poziv i za saslušanje u tom predmetu. Tužiteljstvo BiH aktualiziralo je istragu o slučaju starom više od dva desetljeća a odnosi se na činjenicu da je Dodik 2007. godine kupio vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje za iznos od 750 tisuća eura. Sumnja se da je on to platio u gotovom novcu čije podrijetlo nije mogao dokazati pa je sve pokušao legalizirati kreditom kojega je naknadno podignuo kod jedne privatne banke u BiH. Istragu je godinama kočilo to što su vlasti Srbije odbile surađivati s Tužiteljstvom BiH.

Uz sve to Dodik se suočava s pravosudnim postupkom koji je u tijeku i u kojemu je u veljači nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja. Njegov odvjetnik na tu je presudu uložio žalbu pa se očekuje odluka u drugom stupnju odnosno pravomoćna presuda.