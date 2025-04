Dodik slovenskoj tvrtki duguje 56 milijuna eura: Prijeti kolaps zračnog prometa u BiH

Sigurnost zračnog prometa u Bosni i Hercegovini ozbiljno je ugrožena, a četiri postojeće zračne luke u toj zemlji uskoro bi mogle biti zatvorene zbog duga kojeg su napravile vlasti Republike Srpske i koji odbijaju platiti očekujući da to umjesto njih učini BiH kao država. Sindikat kontrolora leta u BiH u ponedjeljak se oglasio dramatičnom izjavom, upozorivši kako je na pomolu prava drama koja može imati reperkusije ne samo po BiH nego i po sigurnost međunarodnog zračnog prometa, odnosno zrakoplova koji prometuju koridorima iznad teritorija BiH."Sigurnost zračnog prometa u BiH je ozbiljno ugrožena", stoji u izjavi.

Reakcija je to na neuspješna nastojanja da se nađe način isplate oko 110 milijuna konvertibilnih maraka (oko 56 milijuna eura) duga nastalog temeljem činjenice da je vlada RS izgubila arbitražni spor koji je pokrenula slovenska tvrtka "Viadukt" tražeći odštetu zbog de facto raskinutog ugovora o dodjeli koncesije za gradnju hidroelektrana na rijeci Vrbas u BiH. Odgovornost za taj dug izravno snosi sadašnji čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, koji je kada je bio premijer RS jednostrano derogirao ugovor o koncesiji. "Viadukt" je sklopio taj ugovor još 2004. godine s prethodnom entitetskom vladom predvođenom Partijom demokratskog progresa (PDP).

Dodik je novu koncesiju dodijelio "Elektroprivredi RS" koja je bila pod kontrolom njegove stranke, a slovenska tvrtka zatražila je odštetu kada je postalo jasno da njen ugovor više nema nikakvu vrijednost. No, ni Dodik ni njegova nasljednica Željka Cvijanović nisu željeli pristati na nagodbu, odnosno plaćanje oko tri milijuna eura. "Viadukt" je tužio vladu RS najprije lokalnim sudovima i sve je te sporove vlada izgubila no opet je odbila ispoštovati sudske odluke pa je na kraju cijeli slučaj završio pred Arbitražnim tribunalom u Washingtonu. Budući da RS nije nije subjekt međunarodnog prava kao tužena strana pojavila se BiH. I taj je spor okončan presudom u korist "Viadukta" koji je dobio pravo na odštetu od oko 25 milijuna eura, nadoknadu od pet milijuna eura na ime sudskih troškova te još oko 30 milijuna eura na ime zateznih kamata. Uz sve to svaki novi dan kašnjenja u isplati duga podrazumijeva dodatne zatezne kamate od devet tisuća eura.

Vlada RS koju je vodila Cvijanović 2017. godine se obvezala isplatiti ta sredstva no to nikada nije učinila pa su iz "Viadukta" posegnuli za zahtjevom za pljenidbu imovine i sredstva kojima raspolaže BiH kao država. Tako sada postoji mogućnost pljenidbe objekata Središnje banke BiH što je odluka suda u Mostaru, dok je sud u Bruxellesu naložio EUROCONTROL-u da prema BiH obustavi isplate po osnovu pristojbi za korištenje zračnog prostora odnosno prelet zrakoplova. Ta mjera izravno pogađa Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) koja se financira od tih prihoda a u njenom su sastavu i službe kontrole leta.

Sindikat kontrolora leta upozorio je kako uskrata financiranja znači i kolaps sustava koji mora besprijekorno funkcionirati 24 sata dnevno. Kada prestane dotok sredstava od EUROCONTROL-a, nadzor nad zračnim promet iznad BiH mogu preuzeti Zagreb i Beograd, ali će zračne luke u BiH morati biti zatvorene. Srđan Amidžić, ministar financija BiH kojega je postavio Dodik, predložio je da dug izmiri država i to kroz povećanje proračuna što bi solidarno pokrila oba entiteta, no premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odmah je poručio da mu ne pada na pamet plaćati dugove koje je napravila RS.

"To možete okačiti mačku o rep", bio je Nikšićev komentar dok vlasti u Banjoj Luci dug uopće ne spominju i prave se kao da ih se to uopće ne tiče. Bivši pravobranitelj BiH Mlađan Mandić, koji je bezuspješno pokušavao uvjeriti vlasti RS da pristanu na nagodbu koju je nudio "Viadukt", kaže kako je u ovom slučaju štetu nanio pogubni utjecaj politike, konkretno u RS, i nekompetentnih osoba koje joj bezuvjetno služe. Pri tom entiteti izvlače svu korist a račune ispostavljaju državi koja ne dobiva ništa."Jedina država u svijetu koja nema nikakve koristi, već samo štete od koncesija je BiH", kazao je Mandić za Forbes BH.