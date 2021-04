Nove cijene kazni u Njemačkoj: Prekršaj koji se kažnjavao s najviše 15, sada raste do 55 eura

U Njemačkoj su, nakon višemjesečnog spora, dogovorene u petak nove novčane kazne vezano uz kršenje propisa u cestovnom prometu.

Spor je trajao od veljače prošle godine kada je donesena odluka o promjeni u Cestovnom prometu Njemačke (StVO). Odluka je ubrzo povučena zbog formalne pogreške pa su se i dalje primjenjivale stare kazne. Unija i Zeleni međusobno su se optuživali da se međusobno blokiraju, prenosi Fenix magazin.

Novi katalog kazni jučer je najavila predsjednica Konferencije ministara prometa (VMK), senatorica Maike Schaefer (Zeleni), dok je savezni ministar prometa Andreas Scheuer (CSU) govorio je o “ogromnom proboju” i poštenom kompromisu.

Tako prema novoj odluci, svatko tko u prometnoj gužvi ne formira traku za hitne slučajeve odnosno za brzi prolazak spasilačkih službi ili je čak i sam koristi, može očekivati novčanu kaznu između 200 i 320 eura i mjesec dana zabrane vožnje,

Vozači koji svoje vozilo parkiraju tamo gdje je zabrana parkiranja, ubuduće će ispod brisača naći kaznu do 55 eura umjesto do 15 eura, kao što je to ranije bio slučaj.

