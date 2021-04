Njemački ministar za Europu: Crtanje novih granica na Balkanu opasan je put

Njemački ministar za Europu Michael Roth poručio je da zemlje zapadnog Balkana imaju budućnost samo kao multietnička i multireligijska društva te da je “crtanje novih granica opasan put”. Nije to izrijekom spominjao, ali Rothova poruka očito je njemačka reakcija na medijske napise o navodnom slovenskom non-paperu, neslužbenom diplomatskom dokumentu s idejama za mirni raspad Bosne i Hercegovine kroz pripojenje Republike Srpske Srbiji, Hercegovine Hrvatskoj, što bi došlo u paketu s ujedinjenjem Kosova s Albanijom. Njemačka podržava regionalno pomirenje i suradnju kao ključne za mir, demokraciju i napredak jugoistočnog hrvatskog susjedstva, dodao je Roth.

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova u Vladi premijera Zorana Milanovića, na naš je upit odgovorila što misli o navodnom Janšinom non-paperu, o kojem se cijeli tjedan piše u bosanskohercegovačkim i slovenskim medijima.

– Jedino što je u ovom trenutku stabilno u odnosima među državama na zapadnom Balkanu su te granice. Sve ostalo je volatilno. Granice su nešto što je početna točka za daljnju stabilizaciju. I sad, ako se to izvuče kao tepih ispod nogu, to predstavlja osnovnu defniciju gluposti, a to je ponavljanje istih postupaka u nadi da će se dobiti drukčiji rezultat – kaže Pusić. Drugo, teza o islamskom ekstremizmu u BiH, koja se također provlači kroz sadržaj non-papera objavljenog na portalu necenzurirano.si, također je opasna, smatra Pusić.

– Ako išta, taj je bosanski islam pokazao da može postati europski islam. Teza o islamskom ekstremizmu u BiH je mit i izmišljotina, ali može postati samoispunjavajuće proročanstvo, kao mnogi takvi mitovi i izmišljotine. Iz nečega što nije problem pokušava se isprovocirati problem – objašnjava Vesna Pusić.

Diplomati s kojima smo razgovarali u Bruxellesu, koji službeno nisu vidjeli dokument jer on nije išao standardnim diplomatskim kanalima, nagađaju da je Janša možda bio pošiljatelj, ali da je sve napisano tako kao da je barem dio ideja potekao iz Beograda, pa čak i iz Budimpešte.