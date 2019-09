Nova seks-afera naškoditi će Trumpovoj protivnici

Poznati i slavni, među kojima su, naravno, i političari, svakodnevno su na meti paparazza, kamera, novinara željnih sočnih pojedinosti iz njihovih privatnih života. Sve je zanimljivo, ali najzanimljiviji su skandali i afere, osobito ako je nešto od toga toliko atraktivno da bi moglo naškoditi glavnom akteru, lišiti ga svega. Jedan od najdrastičnijih primjera novinarske želje za zadiranjem u privatnost svakako je pogibija britanske princeze Diane. Interes za njezin privatni život bio je glavni uzrok njezine smrti.

Optužbe o udaji za brata

U posljednje vrijeme na meti se našla progresivna zastupnica američke demokratske stranke Ilhan Omar, dijete migrantske obitelji iz Somalije i jedna od članica glasovitog kongresnog “ženskog kvarteta” koji se krenuo žestoko boriti protiv politike predsjednika Donalda Trumpa. Mediji, iako među njima nisu svi ozbiljniji, otkrili su njezinu navodnu vezu s Timom Mynettom, političkim konzultantom iz Washingtona, koji je bio u njezinu predizbornom stožeru za izbore za Kongres. Mynett se od svoje supruge odselio još u travnju, a ostavljena žena je u dokumentima za podnošenje zahtjeva za rastavu navela je kako ju je suprug ostavio zbog Ilhan Omar i krenula je političarku po medijima optuživati da joj je otela supruga. Uz to, novinari su iskopali da je njezin predizborni stožer Mynettu isplatio 200 tisuća dolara za usluge, što im se učinilo malko previše. Mynett je sve to demantirao kazavši kako nije u vezi s Omar. Jedina želja, kako kaže, bila mu je da se izvuče iz disfunkcionalnog i tužnog braka sa svojom suprugom. I Ilhan Omar zanijekala je da je u ljubavnoj vezi s Mynettomt.

Već određeno vrijeme američki mediji se bave Ilhaninim naoko zapletenim i kompliciranim ljubavnim i bračnim životom. Medijski publicitet ove vrste mogao bi ozbiljno naštetiti karijeri ove političarke koja je tek zakoračila na nacionalnu političku scenu, i to s nekim revolucionarnim i pomalo teško prihvatljivim idejama. Još od 2016. povlači se i priča da se udala za svog vlastitog brata kako bi mu osigurala zelenu kartu i američko državljanstvo. No nitko nikada nije uspio doći do bilo kakvih dokaza da je njezin drugi suprug zapravo njen brat, a kad bi priča bila točna, bilo bi to kršenje federalnog zakona kažnjivo zatvorom.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL

U svim pričama o njezinu preljubu i suprugu-bratu pomalo je sudjelovao i Donald Trump tvitajući pokoju rečenicu o grijesima kongresnice Omar koja po njegovu mišljenju ne bi trebala ni biti u SAD-u, a kamoli u Kongresu. Ona je njemu bila i ostala trn u oku.

lhan je bila najmlađe od sedmero djece u izbjegličkoj obitelji iz Somalije, a kada su se doselili u Minneapolis u Minnesoti imala je 12 godina. Cijela obitelj uskoro je dobila američko državljanstvo. Ilhan Omar političku je karijeru započela prije tri godine osvojivši mjesto u državnom kongresu Minnesote. Dvije godine kasnije, na međuizborima za Kongres, postala je jedna od prve dvije muslimanke izabrane u Zastupnički dom Kongresa.

Omar se 2002. godine, s 19 godina, udala za Ahmeda Hirsija, a brak je bio tek vjerskog, ne i zakonskog karaktera. Par je imao dvoje djece, no razišli su se 2008., i to ponovno po vjerskoj proceduri. Već godinu kasnije udala se za Ahmeda Nur Saida Elmija, ovoga puta u legalnoj proceduri. Živjeli su zajedno dvije godine, a nakon toga su se razdvojili. Kako je Elmi bio britanski državljanin, otišao je u London. Taj brak nije sudski razveden, no usprkos tome vratila se svome prvom suprugu s kojim je dobila i treće dijete. Od Elmija se sudski razvela tek 2017. godine, a 2018. udala se za Hirsija.

No lokalni mediji iz Minnesote krenuli su u istraživanje ovoga trojca i otkrili dosta zanimljivih činjenica koje u pitanje dovode odnose zastupnice s dvojicom njenih supruga. Pojavila se i sumnja i glasine da je Elmi zapravo njen brat i da je ona cijelo to vrijeme bila u vezi s Hirsijem. No istodobno nije bilo nikakvih konkretnih dokaza da je Elmi njezin brat. Ona je objavila fotografiju cijele svoje obitelji na kojoj nema Elmija. Nije bilo logično ni to da je trebao američko državljanstvo zato što se odmah nakon razlaza s Ilhan odselio u Veliku Britaniju. No kružile su glasine da je Elmi na ročištu za rastavu najmlađu kći Ilhan Omar nazvao svojom nećakinjom. No zapisa o tome nema nigdje.

Jedino je Trump imun na afere

I nakon ispričane priče o privatnom životu Ilhan Omar ostaje samo pitanje zašto je privatni život političara, osobito u SAD-u, toliko važan i zašto su novinari, ali i stožeri protivničkih kandidata u toj mjeri zainteresirani da iskopaju poneku sočnu “prljavštinu” iz privatnog života one druge strane kako bi je mogli diskreditirati i uništiti. Do sredine 80-ih godina prošloga stoljeća privatni život političara u SAD-u nije bio nešto što bi služilo za političke obračune. Od Georgea Washingtona pa sve do danas američki predsjednici imali su izvanbračne izlete, a i djecu. Franklin Delano Roosevelt ljubovao je s tajnicom svoje supruge, John Kennedy s Marilyn Monroe... Popis je zaista podugačak, no tada nikome nije padalo na pamet da o tome piše u novinama. Tek je Bill Clinton zbog Monice Lewinsky i još nekoliko žena došao u situaciju da protiv njega bude pokrenut proces opoziva.

Prvi koji je nastradao zbog preljuba bio je izrazito perspektivan i karizmatičan političar Demokratske stranke Gary Hart, koji se natjecao za predsjedničku nominaciju za izbore 1988. godine. Njegove političke ideje bile su ispred svoga vremena, a on je detaljno govorio o načinu kako će ih implementirati, sve dok ga jedan novinar nije upitao: “Jeste li imali izvanbračnu aferu?” Ta jedna jedina rečenica promijenila je povijest i jedan od najperspektivnijih političara završio je u potpunoj političkoj anonimnosti.

Postoji i teorija da je afera Watergate, u kojoj su novinari Washington Posta Bob Woodward i Carl Bernstein došli do otkrića koje su Richarda Nixona stajale predsjedništva, postavila nove kriterije za propitivanje moralnosti političara. No ova afera bila je teška i komplicirana politička priča, a nikako afera ljubakanja nekog političara s nekim tko nije njegova supruga.

Otkrivanje afera političara i njihovo plasiranje u medije za novinare je postao prilično atraktivan posao koji je donosio probitke, a osobito mjesto imale su preljubničke i seksualne afere. I javnost upravo to u posljednjih tridesetak godina smatra prijestupom koji političara otkriva kao nemoralnog, bez obzira na njegove političke ideje i sposobnost da ih pretoči u konkretnu dobrobit za narod. Jedini koji je pokazao da je imun na takve priče je Donald Trump kojega, za divno čudo, mnogi nisu proglasili nemoralnim iako su njegove seksualne afere sočnije od svih afera koje su svi američki predsjednici do sada imali zajedno.

U Europi ovakve stvari ne izazivaju pretjeran interes. Kada je bivši francuski predsjednik François Hollande snimljen kako se Vespom vozi sa svojom ljubavnicom, mnogi Francuzi kazali su da je zapravo dobro što njihov predsjednik ima bogat ljubavni život i da je to nešto što je zaista u “francuskom stilu”.