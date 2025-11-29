Naši Portali
POVEĆAVA SE BROJ

Nova demografska slika nacije: U Hrvatskoj radi 140.000 stranaca, ukupno ih ovdje živi 153.000

Autor
Dijana Jurasić
29.11.2025.
u 06:24

U HZMO-u navode da smo krajem listopada imali 128.324 osiguranika iz trećih zemalja te njih 11.410 iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske

U odnosu na popis stanovništva 2021., kada smo u Hrvatskoj imali tek 28.787 stranaca, stalnih stanovnika, broj stranaca koji borave u našoj zemlji povećan je najmanje pet puta, na što ukazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), ali i posljednja procjena stanovništva Državnog zavoda za statistiku (DZS). U našoj zemlji su krajem listopada bila zaposlena, odnosno prijavljena na mirovinsko osiguranje 139.734 stranaca izvan i iz EU. Zasigurno među zaposlenim strancima manji dio živi u Hrvatskoj s djecom ili (izvan)bračnim partnerima, no taj podatak o broju stranaca stalnih stanovnika u ovoj godini DZS još nema. Prema posljednjoj procjeni DZS-a, lani krajem godine u Hrvatskoj je živjelo 153.198 stranih državljana iz i izvan EU.

Ključne riječi
stanovništvo radne dozvole strani radnici

