Nobilo otkrio tko stoji iza pisma generala: 'Ako baš hoćete, reći ću sve. To nema veze s predsjednikom države'

To što je među generalima potpisnicima koji traže pomilovanje za Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i general Ante Gotovina dodaje težinu tom zahtjevu upućenom predsjedniku RH Zoranu Milanoviću. Gotovina prvo nije namjeravao javnosti dodatno objašnjavati svoje motive, no nakon što je de facto prozvan čak i od potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tome Medveda (koji baš i nije najbolje shvatio institut pomilovanja koji znači milost, a ne aboliciju) te je pozvan da objasni motive za davanje potpisa, to je ipak odlučio učiniti. Kako Gotovina navodi u svojoj podužoj izjavi, o slobodi može govoriti onaj tko ju je jednom izgubio, pa tako i o tamnici može govoriti onaj tko je bio utamničen poput njega. Objašnjava i da je formula oko za oko, zub za zub pogrešna za Hrvate jer samo nastavlja sukobe i stradanja. Objašnjava stoga ono što mu je nalagala njegova savjest u izjavi koju donosimo u cijelosti: