KUPUJU EUROFIGHTERE

Njemačka štiti zračni prostor: Na borbene zrakoplove troše 3,75 milijardi eura

VL
Autor
Fenix-magazin
09.10.2025.
Njemačka će nabaviti 20 novih borbenih zrakoplova vrijednih 3,75 milijardi eura. Proračunski odbor Bundestaga odobrio je narudžbu novih Eurofightera, potvrdili su izvori iz parlamenta, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Ministarstvo obrane objavilo je u srijedu da je proračunski odbor odobrio 14 projekata nabave, vrijednih više od sedam milijardi eura, od čega se 3,75 milijardi eura odnosi samo na nabavu Eurofightera. Vojne kupnje veće od 25 milijuna eura mora odobriti proračunski odbor prije potpisivanja ugovora, prenosi Fenix-magazin.

Borbeni zrakoplovi bit će nabavljeni putem zajmova, putem posebnog vladinog fonda za njemačke oružane snage, Bundeswehr. Osim zrakoplova, Bundeswehr će dobiti i teška oklopna medicinska vozila, zračna borbena i transportna vozila, radio stanice, operativne brodove za pomorske specijalne snage te protuoklopno streljivo za borbene zrakoplove i brodske topove.

„Kako bismo učinkovito odvratili i obranili se, moramo povećati i opremiti oružane snage trajnim sposobnostima i tehnološkom nadmoći u svim potrebnim područjima“, priopćilo je ministarstvo. Bundeswehr trenutno koristi 138 Eurofightera.

Očekuje se da će 20 novih zrakoplova stići između 2031. i 2034. godine, piše portal Politico. Od 2040. Eurofighter bi trebao zamijeniti FCAS, borbeni zrakoplov nove generacije koji su zajednički razvile Njemačka, Francuska i Španjolska. FCAS je zamišljen kao više od pukog borbenog zrakoplova, jer će djelovati s naoružanim i nenaoružanim dronovima. Međutim, projekt pati od kašnjenja i neslaganja.

borbeni zrakoplov Eurofighter

