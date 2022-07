Njemački plinski div pred kolapsom: Od vlade traži pomoći od čak 9 milijardi eura

Njemački plinski div Uniper SE pregovara s njemačkom vladom o potencijalnom paketu pomoći od čak 9 milijardi eura.

Vlada razmatra primjenu niza mjera, uključujući zajmove, preuzimanje vlasničkog udjela i prebacivanje dijela porasta troškova na klijente, rekle su dvije osobe upoznate s pregovorima, prenosi Bloomberg.

Uniper nije službeno potvrdio te informacije, no kompanija, koja je jedan od najvećih uvoznika ruskog plina, priopćila je prošli tjedan da je u pregovorima s vladom kako bi osigurala likvidnost. Njezine su dionice u ponedjeljak potonule 28 posto, čime je dosegla ​​tržišnu vrijednost od 4,14 milijardi eura.

Analitičari procjenjuju da smanjene ruske isporuke koštaju Uniper 30 milijuna eura dnevno.

Njemačka, koja je svoj ekonomski model izgradila na jeftinom ruskom plinu, bori se s ograničenjem opskrbe i skokom cijena goriva dok Moskva kažnjava Europu zbog njezine potpore Ukrajini. Njemački ministar gospodarstva Robert Habeck upozorio je da plinska kriza može izazvati kolaps na tržištu, slično ulozi Lehman Brothersa u financijskoj krizi.

Foto: Oliver Berg/DPA 13 June 2022, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: A logo stands in the foyer of the head office of the energy supply company Uniper in Düsseldorf. Uniper is majority-owned by the Finnish energy group Fortum. Photo: Oliver Berg/dpa Photo: Oliver Berg/DPA

Kao dio plana, vlada priprema zakon koji bi državi omogućio preuzimanje udjela u posrnulim energetskim tvrtkama, tvrde dvije osobe upoznate sa situacijom. Također bi prepustila kupcima da preuzmu veći teret rastućih cijena plina. Vlada bi ovaj tjedan trebala odobriti prijedlog zakona.

Ministar Habeck je rekao da bi se pritisak na ruske isporuke mogao pogoršati te je upozorio na rizik od domino efekta propadajućih tvrtki.

