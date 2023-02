Njemački novinar na ZDF-u: 'Hrvatski nacionalisti počinili su genocid tijekom rata u BiH'

"Hrvatski nacionalisti su, isto kao i srpski, počinili genocid tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a i dalje se bore za Veliku Srbiju i Veliku Hrvatsku'', riječi su njemačkog novinara i satiričara izrečene u njegovoj emisiji na tamošnjoj televiziji ZDF. Njegov program, Magazin Royale, bio je velikim dijelom posvećen liku i djelu visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta. No, tijekom emisije, bila ona i satirična, iznesene su netočne tvrdnje, od postotaka zastupljenosti pojedinih etničkih skupina, do tendencioznih tvrdnji o genocidu i teritorijalnim pretenzijama. Na taj dio su reagirali mnogi koji prate politiku u ovoj regiji, poput novinara Michaela Martensa, ali i iz hrvatskog veleposlanstva iz Berlina, kazavši kako iza tvrdnji stoje nacionalistički – očito bošnjački, iako se to izrijekom ne spominje – lobiji.

– Referirajući se na satiričnu emisiju, u kojoj su, između ostalog, iznesene tvrdnje da je Hrvatska odgovorna za genocid, najoštrije osuđujemo ove revizionističke optužbe i lažne vijesti. Čini se da su ove tvrdnje rezultat etnonacionalističkih lobističkih krugova usmjerene protiv visokog predstavnika i koje imaju cilj potkopati razumijevanje između tri konstitutivna naroda u BiH i sabotirati formiranje vlasti u zemlji – kažu iz veleposlanstva te ističu: – Unatoč satiri, takve su neistine neprihvatljive za Hrvatsku, državu članicu EU i NATO-a koja je potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma i snažno zagovara europski i NATO put BiH upravo kako bi se oslabili ovakvi ekstremistički glasovi.

Stavljajući situaciju u BiH u kontekst za njemačku publiku, Böhmermann je objasnio kako su bonnske ovlasti, koje očito smatra prevelikima, visokog predstavnika pretvorile u superjunaka te prikazao akcijsku figuricu Schmidta, sličnu Supermanu ili nekome od Power Rangersa. Schmidt bi, kao visoki predstavnik, trebao očuvati mir i nadgledati zemlju na putu k demokraciji i vladavini prava – protiv nacionalistkinja i nacionalista koji bi, kao prije skoro 30 godina, željeli dijelove BiH učiniti dijelom svoje velike države. To nije lak zadatak, dodaje satiričar.

– U Bosni se već dugo kritizira Christian Schmidt, a njegova promjena izbornog zakona daje hrvatskim i srpskim nacionalistima nesrazmjeran utjecaj. Na dan održavanja posljednjih parlamentarnih izbora u BiH 2. listopada 2022. godine on je promijenio Izborni zakon, od čega su profitirali Čović i njegova stranka HDZ – kazao je i jasno poručio da su njegove ovlasti prevelike. To je retorika koja se čuje iz bošnjačkih krugova u BiH.

Navodi i Schmidtov potez iz 2015. godine, kada je, kao ministar poljoprivrede iz redova CSU-a, u EU glasao za uporabu glifosata, zanemarivši odluku njemačke vlade te njegov problematičan odnos prema nacističkom pilotu Werneru Möldersu, kada je 2007. prisustvovao odavanju počasti ovom pilotu u bavarskom Mittenwaldu te zaključuje kako je Schmidt "franački budalasti propovjednik koji nas sramoti u BiH."

