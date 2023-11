Polarni zrak stiže u Europu: Nijemci se pripremaju, gotovo je vrijeme ugodnih temperatura

Njemački mediji pišu kako je prošlo vrijeme ugodnih temperatura i blage kiše te da stiže prava zima. Meteorolozi su za tu zemlju najavili mraz, snijeg, ali i polarni zrak, piše Fenix magazin. Njemački meteorolozi kažu kako u Europu stiže polarni zrak koji će donijeti hladnije vrijeme.

Već u utorak i srijedu doći će do prodora hladnog zraka. Ujutro je moguća pojava mraza, no danju se očekuju temperature uglavnom oko 6 do 8 stupnjeva. U srijedu će biti uglavnom suho i hladno vrijeme. Na jugu Njemačke i na nižim planinskim lancima najvjerojatnije je moguć snijeg posljednjeg vikenda u studenome. Američki GFS model prognozira nekoliko centimetara svježeg snijega na tom području. U Sauerlandu, Erzgebirgeu, Eifelu moguće je od 10 do 20 centimetara snijega.

Meteorolozi najavljuju daljnja zahlađenja zbog utjecaja polarnog zraka. Na visini od oko 1500 metara, temperaturne vrijednosti padaju ispod minus 10 stupnjeva. Trenutačno se kreću između 5 i 8 stupnjeva.

– Sljedećih dana polako se približavamo zimi. No, još je neizvjesno hoće li do 1. adventske nedjelje biti dovoljno snježnog pokrivača – rekao je jedan meteorolog za njemačke medije. Ipak, meteorolozi ističu kako bi zahlađenje moglo trajati samo nekoliko dana te da bi prosinac trebao biti mjesec s ugodnim temperaturama.

