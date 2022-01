Nižu se rekordne zaraze ondje gdje je najviše cijepljenih, ali znatno više umire se na istoku Europe

Virus se ne smiruje ni u zemljama gdje se brzošireća varijanta pojavila dva, tri tjedna prije nego kod nas, pa u posljednja 24 sata niz zemalja bilježi nove pandemijske rekorde, Francuska dosad najviše u nekoj europskoj zemlji 464.769 pozitivnih, Italija, Njemačka, Danska, Norveška, Portugal, Slovenija, BiH, Srbija, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Brazil, prekjučer Nizozemska, Japan...

Dobra je vijest za nas što se tjedno povećanje broja zaraženih od 27. prosinca sa 17.890 na 27.698, pa 44.654 i 51.830 protekle sedmice već moglo, ali nije se odrazilo na povećanje težih oboljenja od COVID-19. To znači da omikron-varijanta virusa izaziva znatno blaže posljedice i kod nas unatoč manjem omjeru cijepljenih u odnosu na zemlje gdje se omikron pojavio ranije. Dobro je i što je strah od širenja zaraze ponovno doveo do porasta interesa za cijepljenje prvom dozom, od 9882 do 12.412, ali i za docjepljivanje jer je ukupan broj primijenjenih doza povećan s 84.070 prije tri tjedna, na 103.260 i 129.419 prošli tjedan.

Posljedica porasta prirodne i cjepivom izazvane imunizacije jest da imamo pad broja umrlih već šesti tjedan, od 459 do 240. Smanjen je i broj pacijenata na respiratoru i hospitaliziranih u odnosu na tjedan prije. Doduše, nakon što je prošli tjedan broj hospitaliziranih u pet dana pao za 205 na subotnjih 1688, protekla tri dana opet je porastao na 1800. Ipak, očito se ni kod nas teži oblik COVID-19 ne javlja ni blizu u omjerima kakvi su bili s deltom, što je ohrabrujuće jer je stvaran broj zaraženih mnogo veći od službenog zbog naše potkapacitiranosti za testiranje iako testiramo nikad više, ali sada sa zaostacima od 8 dana. I antigensko testiranje maskira stvarnu sliku te je destimulativno za one s blagim simptomima. Unatoč blagosti omikrona, koju potvrđuju i statistički pokazatelji, i dalje je potencijalno opasan za starije i imunokompromitirane.

Posljednjih sedam dana najveći broj pozitivnih na milijun stanovnika ima Francuska 33.071, Danska 30.076, Australija 28.243, Portugal 25.340, Island 25.094, Slovenija 23.328, Izrael 21.770, Italija 20.033, Španjolska 19.809, Švicarska 19.152, Crna Gora 19.072, Irska 18.770, Argentina 17.119, Belgija 16.927..., dok Hrvatska ima 12.602, ispred Austrije s 12.574, ali koja je za razliku od nas druga u svijetu po testiranju.

Dakle, virus se najviše širio uglavnom visokoprocijepljenim zemljama s dvostrukom dozom, koja pruža znatno manju zaštitu od infekcije omikronom nego od delte, za razliku od booster doze, koja puni efekt postiže nakon dva tjedna. Međutim, po smrtnosti u proteklih sedam dana ne prednjače te zemlje u kojima hara omikron, a koje imaju i najveći omjer boosteriranih – UK 53 posto, Belgija 50, Njemačka 47, Italija 45, Francuska 43, Nizozemska 42, Portugal 39, Španjolska 38, Švicarska 34, Češka 31, Slovenija 27, Slovačka 22, dok za Hrvatsku Our World in Data navodi podatak od 9. siječnja 14,6 posto – već i dalje zemlje na istoku Europe u kojima cijepljenje nije popularno: Bugarska ima 84 smrti povezane s COVID-19 na milijun stanovnika, BiH 66, Slovačka 66, Poljska 64, Hrvatska 64, Grčka 62, Gruzija 62, Mađarska 61, Crna Gora 6, Litva, 41. Letonija 40, Sjeverna Makedonija 40, Malta 38, Italija 37, SAD 36, Rusija 34, UK 28, Francuska 24, Slovenija 24, Portugal 22, Danska 19, Španjolska 19, Irska 17, Finska 17, Njemačka 16, Australija 14, Rumunjska 13, Belgija 12, Švicarska 9, Austrija 8... Ti podaci sami po sebi govore o ulozi cijepljenja u sprečavanju težih oblika bolesti.

Austrija ima sličan omjer zaraženih kao i mi, ali za razliku od nas i proteklih sedam dana imaju "samo" osam smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, a mi 64.

S omikron-varijantom nisu bitni podaci o broju zaraženih, kako to neki vole manipulativno forsirati, to više jer iz brojnih zemalja na istoku Europe zbog problema s testiranjem dolaze nam podaci koji nemaju veze sa stvarnošću. Sada su osobito u Hrvatskoj relevantni podaci o hospitalizacijama, intenzivnoj i smrtnim ishodima.

S tim da je većina zemalja tek proteklih tjedana zahuktala booster kampanju tako da dio boosteriranih u proteklih 14 dana tek treba postići puni efekt cijepljenja.

Francuska je, prema podacima Our World in Data, jučer imala 25.776 hospitaliziranih, Italija 20.945, UK 19.345, Španjolska 16.554, Kanada 10.070, Australija 5237, Belgija 2323, Portugal 1938, Izrael 1303, Nizozemska 923, Danska 802, Austrija 748... Hrvatska je jučer bila na 1800. Većina tih zemalja ima trend porasta, ali neusporediv u omjeru s brojem zaraženih u odnosu na prethodne valove.

Hrvatska ima 464 hospitalizacije na milijun stanovnika, 9 više od SAD-a, dok od nas više imaju recimo Bugarska i Poljska. Francuska ih je u protekli petak imala 382, Srbija 361, Italija 347, Španjolska 321, Mađarska 310, UK 285, Slovenija 250, Irska 184, Belgija 200, Češka 155, Portugal 191, Kanada 265, Izrael 140, Australija 199, Danska 138, Austrija 83, Nizozemska 54...

Broj hospitaliziranih u SAD-u je nikad veći, u nedjelju 148.802, neznatno premašivši pandemijski rekord od 14. siječnja prošle godine. Na tjednoj razini imaju 83-postotno povećanje, a proteklih desetak dana imaju i povećanje broja mrtvih, od oko 2000 na 2500 dnevno, što je gotovo upola manje nego lani u siječnju, iako su od kraja prošle godine na pandemijskim rekordima zaraženih, u pojedinim danima više nego triput većima od prijašnjih. U SAD-u je 38 posto primilo booster-dozu, s tim da ih je 62 posto među starijima od 65, dvostruko je cijepljeno 63 posto stanovništva i 88 posto starijih od 65.

Our World in Data za većinu istočnoeuropskih zemalja donosi podatke o hospitalizacijama od 8. siječnja, tako da su neusporedivi s aktualnim situacijom u zapadnoeuropskim zemljama. U većini je visokoprocijepljenih zemalja na milijun stanovnika 30-ak do 200 hospitaliziranih. Izuzetak su Francuska 382, Italija 347, Španjolska 321 i UK 285. Na intenzivnoj većina ih ima od 9 do 34 pacijenta s COVID-19, s izuzetkom Francuske 58, Španjolske i Izraela 48. Kod nas ih je 56,7, u Bugarskoj 75, u Sloveniji 76,7 prije 10 dana... Po smrtnosti u proteklih 14 dana, u osam zemalja na (jugo)istoku Europe iznad je sto, najviše u Bugarskoj 169, u Hrvatskoj 123. U još osam zemalja je iznad 50, također istočnoeuropskih, izuzev Italije 59,7 i Malte 52,3. U svim ostalim uglavnom zapadnoeuropskim zemljama te pokojom na istoku Europe, u proteklih 14 dana smrtnost je ispod 50, u sedam ispod 20.

Dakle, ono zbog čega u Hrvatskoj moramo i dalje biti oprezni jest opterećenost zdravstvenog sustava. Zemlje na zapadu Europe i nakon porasta teških oblika bolesti koje im je u daleko manjem omjeru donijela omikron-varijanta koja se kod njih pojavila i dva, tri tjedna ranije, još uvijek su u znatno povoljnijim okolnostima u pogledu opterećenosti zdravstvenog sustava.

U Austriji je do Nove godine, kad je virus počeo bujati, incidencija zaraze bila prilično ujednačena po dobnim skupinama, ali tada počinje znatno rasti u skupini od 15 do 24 godine (2244), pa od 25 do 34 (1778) i od 5 do 14 (1770), a najmanja je u dobnim skupinama iznad 65 godina, od 179 do 302. I u tome, uz mjere, treba tražiti razlog njihove male smrtnosti. Broj hospitaliziranih od Nove godine je stabilan, jučer 679, a na intenzivnoj trend smanjenja traje od 20. prosinca s 483 do jučer s 212 pacijenata. Oni imaju 75 posto dvostruko cijepljenih i 46 posto s booster-dozom.

U Australiji je do petka 92 posto starijih od 16 primilo drugu, ali skromnih 22 posto treću dozu cjepiva pa u tomu treba tražiti uzrok eksplozije virusa. Od početka pandemije do 16. prosinca imali su 238.869 pozitivnih, a u proteklih mjesec dana milijun i pol. Do prije mjesec dana bili su na 625 hospitaliziranih, 109 na intenzivnoj i 53 na respiratoru, a 14. siječnja imali su 4414 hospitaliziranih, 361 na intenzivnoj i 116 na respiratoru. U proteklih 15 dana imali su ukupno 420 smrti povezanih s COVID-19 (509 u RH), a u prethodnih 15 dana 127 (628 kod nas).

Danska ima 80 posto dvostruko cijepljenih i 57 posto s boosterom. Od 15. prosinca imali su 579.000 potvrđenih zaraza (uz masovno testiranje), i 238 mrtvih od Nove godine, a Hrvatska u istim razdobljima ima 156.435 novozaraženih i 619 mrtvih.

Irska ima 55 posto stanovnika cijepljenih s tri doze, a 77 posto dvostruko. Iako su suočeni sa širenjem zaraze, neće uvoditi nove mjere uz obvezne maske i ograničenja okupljanja na otvorenom i u domovima. Hospitalizacije su daleko od najgorih pandemijskih dana, a posljednjih mjesec dana imaju ukupno 200 smrtnih slučajeva.

Prema podacima Our World in Data u UK-u je tri puta više zaraženih nego početkom prošle godine, ali broj hospitaliziranih je upola manji, na respiratoru je 18 posto i smrtnih ishoda je 21 posto od stanja s početka 2021. Od 6. siječnja kod njih se širenje omikrona "ispuhuje".

