Nizozemska policija istraživala ubojstvo novinara i u mobitelu osumnjičenika otkrila visoko kriptirani MATRIX koji je sada – srušen

Nakon EncroChat-a, ANOM-a i SKY-a, došao je – MATRIX. Sve navedeno visoko su kriptirane platforme za razmjenu poruka i razgovora, kojima se rado koriste kriminalne i terorističke skupine. Sve dok ih ne razotkriju, odnosno ne dekriptiraju organi reda. Pa je tako Europol ponosno objavio da je zajednički investigativni tim koji je uključivao francuske i nizozemske vlasti razotkrio još jednu vrlo sofisticiranu i visokokriptiranu platformu za komunikaciju, pod nazivom MATRIX. Europol navodi da su tri mjeseca istražitelji nadzirali više milijuna poruka koje su razmjenjivale osobe za koje se sumnja da se bave kriminalom. A sada će te poruke biti analizirane u sklopu raznih istraga. U zajedničkoj akciji francuske i nizozemske policije, koju su potpomogli Europol i Eurojust, srušen je server na kojem je bio MATRIX. Tu akciju slijedile su koordinirane policijske akcije u Italiji, Litvi i Španjolskoj.

Europol pojašnjava i da je MATRIX servis/platforma za razmjenu poruka koju su kriminalci napravili za kriminalce. Da postoji, otkrila je nizozemska policija tijekom istrage zbog ubojstva nizozemskog novinara Petera R. de Vriesa (64). Na novinara je pucano 6. srpnja 2021. na prepunoj ulici u Amsterdamu, a od zadobivenih ozljeda umro je desetak dana kasnije u bolnici. De Vries je vodio televizijske emisije, koje su se bavile neriješenim ubojstvima, zbog čega je primao prijetnje kriminalaca. Njegovo je ubojstvo šokiralo nizozemsku javnost, jer je pokazalo da se pripadnici organiziranog kriminala ne ustručavaju ubiti ni poznate javne osobe, kako bi poslali svoje poruke. Nizozemsko tužiteljstvo za De Vriesove ubojice, Nizozemca i trojicu Poljaka tražilo je doživotne kazne. Na kraju su im izrečene kazne od 26 i 28 godina zatvora, a tijekom te istrage policija je u mobitelu jednog od počinitelja našla aplikaciju MATRIX. Uskoro je postalo jasno da je riječ o još jednoj platformi/aplikaciji za razmjenu kriptiranih poruka, i to tehnološko mnogo sofisticiranoj no što su bili Sky ECC i EncroChat.

Ljudi koji su izmislili platformu/aplikaciju bili su uvjereni da je riječ o sofisticiranoj i kriptiranoj platformi/aplikaciji koja je i mnogo sigurnija od onih koju su ranije koristili kriminalci. Osim toga, na MATRIX se moglo doći samo ako si prethodno dobio poziv, a infrastruktura MATRIX-a sastojala se od 40 servera u nekoliko zemalja, s tim da su oni najvažniji bili u Francuskoj i Njemačkoj.

Foto: Europol

Suradnja nizozemskih i francuskih vlasti počela je kroz zajednički istražni tim koji je uspostavio Eurojust. Koristeći se inovativnim tehnologijama, istražitelji su uspjeli presresti poruke koje su se slale te tako kontrolirati aktivnosti koje su se odvijale preko MATRIX-a tijekom tri mjeseca. U tom vremenu preko MATRIX-a je razmijenjeno više od 2,3 milijuna poruka na 33 jezika koje su presretene i dešifrirane. Posljedično, dešifrirane poruke dovele su istražitelje do ozbiljnih kriminalnih skupina koje trguju drogom, oružjem ili se bave pranjem novca. Akcija rušenje servera provedena je neki dan i rezultirala je uhićenjem jedne osobe u Francuskoj, dok su u Španjolskoj uhićene dvije osobe, i to na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdala Nizozemska. Osim u Francuskoj i Španjolskoj, pretrage su obavljene i u Litvi, a glavni servisi u Njemačkoj i Francuskoj su srušeni. Europol kaže da su kriminalci koji se koriste MATRIX-om preko početne stranice platforme dobili obavijest da je u tijeku policijska akcija, no isto tako navodi da će organi reda, sada uz pomoć istražnih naloga, moći doći do svih podataka koji im trebaju za provođenje daljnjih istraga.

I dok se to čeka, već se može predvidjeti i da će korištenje dokaza prikupljenih preko MATRIX-a izazvati pravne polemike diljem svijeta. Baš kao što je bilo i u slučaju ostalih kriptiranih platformi, budući da obrane osoba uhićenih na temelju tako prikupljenih dokaza tvrde je riječ o masovnom nadzoru. Sudovi zauzimaju različite stavove vezano uz te navode, no uglavnom smatraju da nije riječ o masovnom nadzoru, da se ne krši privatnost osumnjičenika te da svatko svjesno pristaje koristiti kriptirane komunikacije kako bi prikrio da radi kaznena djela. Tek će se vidjeti do kuda će istražitelje dovesti MATRIX, no ako je suditi po primjerima ANOM-a i SKY-a, panika u kriminalnom svijetu bi mogla biti poveća.

Naime, SKY se pojavio 2021. nakon što su međunarodne policijske snage razotkrile i dekriptirale EncroChat te još ranije ANOM. Ovo posljednje je aplikacija koju je osmislio FBI te je ubacio u kriminalni svijet uz "reklamu" da je riječ o sigurnoj i kriptiranoj komunikaciji koja je neprobojna za organe reda. Zahvaljujući tome, u operaciji Trojanski štit svojedobno je diljem svijeta razotkriveno 300 što kriminalnih što terorističkih organizacija. A zahvaljujući SKY-u i njegovoj dekripciji posljednjih je godina diljem Europe i svijeta osuđeno je više od 6558 osoba. Kriptirana komunikacija kriminalcima služi za razmjenu informacija, ali i fotografija, opisivanje posla, narudžbe ubojstva, detalja njihovih poslova... Kad se istražitelji dokopaju takvih telefona, u krilo im padne pravo dokazno blago, no da bi se postupci mogli pokrenuti, potrebno je prvo kodna imena povezati s pravim osobama.