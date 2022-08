SVE JE FOTOMONTAŽA?

'Nisam bio na Oliverovom grobu, evo vam i dokaz! U Hrvatskoj imam obitelj, a sad mi prijete'

- Poslije svega ja ću se posavjetovati s odvjetnicima u Beogradu i Zagrebu i tužiti medije koji su to objavili. Svi to objavili, a jedino me je Večernji list nazvao i pitao što se dogodilo, kaže srpski novinar i kolumnist Filip Rodić za Večernji list, nakon objava da je oskrnavio grob Olivera Dragojevića u Veloj Luci. Kaže da je desno orijentiran, ali da nikada nije omalovažavao Hrvatsku i hrvatski narod.