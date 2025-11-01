Naši Portali
PRVI PUT JAVNO GOVORI UMIROVLJENI BRIGADIR IVAN PEICA

Nikad viđene fotografije sustava raketa koji je iz Hrvatske nestao 2004. godine, a koji su žarko željeli SAD i Izrael

Autor
Davor Ivanković
01.11.2025.
u 20:25

Srbija se nije usudila za Oluju dići avione zbog S-300 koji je nakon tajnih pregovora 2004. otišao iz Hrvatske s originalnom dokumentacijom u SAD

U lipnju ove godine izraelski borbeni zrakoplovi i kasnije američki strateški bombarderi B-2 napadali su 12 dana Iran. Tijekom tog oružanog sukoba Izraelci i Amerikanci su uništili vojne hangare u teheranskoj zračnoj luci, odabrane ciljeve u Teheranu te vojne i nuklearne objekte, pogone za proizvodnju oružja i tvornice centrifuga za dobivanje obogaćenog urana. Koliko je poznato, iranska protuzračna obrana za vrijeme tih napada je bila "zamrznuta". Nije stradao nijedan zrakoplov napadača, osim što se jedan izraelski borbeni zrakoplov srušio u pustinju u Iraku, ali to zato što je ostao bez goriva, jer se zbog tehničke greške nije mogao natankati iz zračne cisterne. Izraelci i Amerikanci očito su vrlo uspješno elektronički ometali inače moćne PZO sustave koje posjeduje Iran. Ne zna se točan broj, no procjene govore kako Iran posjeduje između 100 do 200 lansera moćnog ruskog PZO sustava S-300 te je opskrbljen s 1000 do 2000 pripadajućih raketa. One su se pokazale beskorisne, kako to?

brigadir Rusija protuzračna obrana Ivan Peica Zvonko Zubak S-300

MO
MOSAD
21:03 01.11.2025.

Bas zanimljivo dođoše na vlast 2000 "najpošteniji "političari u svituuu,i odma nestade S-300, 13 TONA ZLATA,naftna polja "Bijele Noć"u sibiru,rasformira se obavjestajna služba,unisti se vojska,ukide se Ministarstvo Dijaspore...itd,itd.

Kupnja