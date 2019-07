Nijemci na odmor kreću tek krajem srpnja i donose preokret

Svakakvim su poslom ljudi ulazili u ured direktora jedne turističke zajednice u Istri, ali odlučni muškarac koji mu je s vrata na stol bacio fotografije kuće s bazenom ostavio ga je bez riječi.

– Evo, ja sam je izgradio, sad je ti puni! – iznio je sredovječni posjetitelj svoj zahtjev šefu TZ–a.

Novopečeni istarski iznajmljivač samo je jedan među tisućama koji se zadnjih godina laćaju tog posla s velikim očekivanjima, ali s malo znanja tko bi i kako trebao puniti njihove apartmane. Samo je ove godine 27.553 više ležaja u obiteljskom smještaju nego lani i, dok hoteli goste dočekuju sa 175.423 kreveta, u smještaju “zimmer frei” čak ih je 620.000. Privatni smještaj postao je najveća konkurencija, a u nestabilnoj sezoni poput ove i jedna od najranjivijih karika. Promjenjiva potražnja, koja je u prva dva tjedna srpnja donijela petpostotni minus u odnosu na lani, najviše pogađa privatni smještaj. Sve više iznajmljivača poseže za jedinim što preostaje u zadnji trenutak: sniženjima. Iako nije samo zimmer frei zadnjih godina postao skup.

U Turskoj 12 dana

– U svemu smo preskupi, od autocesta i smještaja do hrane. I to ne samo u restoranima nego i u trgovinama. Za osam dana u Hrvatskoj, Nijemac ode 12 dana u Tursku – komentar je jednog čitatelja, koji dobro detektira još jednu slabu točku našeg turizma.

Na krilima odlične potražnje proteklih godina, kad su za svaki krevet čekala po tri gosta, cijene se dizalo nemilice. Mnogi su dizali i kvalitetu, ali mnogi nisu imali pokrića. Kako god, Hrvatska više nije jeftino odredište, pa je samo hotelski smještaj kod nas skuplji deset do 30 posto nego, recimo, u Grčkoj i Turskoj. Ta usporedba nije posve pravedna budući da se u hotele i najviše investiralo, a i turski hotelijeri sami kukaju kako po sobi uprihoduju 25 posto manje nego prije krize. Gosti za to ne mare i mnogima je baš cijena glavni kriterij. Nema stoga sumnje da je za srpanjsku rupu na Jadranu – u prva dva tjedna sedmog mjeseca na dan je bilo 30.000 do 40.000 gostiju manje nego istog dana lani – kriv i odljev gostiju na jeftinije destinacije. Kad se tome pridoda da nema putnog entuzijazma na velikom emotivnom tržištu kakvo je Njemačka, odakle nam dolazi najviše, 2,9 milijuna gostiju i odakle se također bilježe minusi, jasno je da sezona ne može biti laka. Upravo će Nijemci možda biti gosti prevage, a sigurno je će sezonu obilježiti last minute.

Nepodnošljive gužve

– Nijemci nisu raspoloženi za putovanja kao lani. U Španjolskoj su mjestimice očajni koliki im je podbačaj iz Njemačke. Što se Hrvatske tiče, neće biti velikih iznenađenja, bez obzira na dosadašnji minus. U južnim njemačkim pokrajinama nastava još traje i masovno se na ljetovanje kreće tek 27. srpnja. Dva tjedna nakon toga preklapaju se praznici u cijeloj Njemačkoj, tada slijedi najveći val putovanja i bit će jasno koliko su nam Nijemci ostali vjerni – kaže Selimir Ognjenović iz ID Riva toursa, gdje imaju isti broj putnika iz Njemačke u Hrvatsku kao lani, ali uz mnogo više truda.

Mnogi bi na Jadranu potpisali da se ponove lanjske brojke, ali tragedija ne bi bila ni da nas posjeti dva–tri posto manje gostiju. Gužve u špici prošlih sezona ionako su bile podjednako nepodnošljive i gostima i domaćima.