Nijemac koji je obišao svijet zbog igre: Danas unuci, sutra umirovljenici igrači esporta

Tko više zarađuje, nogometaši ili igrači esporta? Zasad, najbolji svjetski nogometaši imaju nešto deblje račune, no brzo ih stižu sportaši kompjutoraši. Nijemac Steven Neale (31) obišao je svijet i jedan je od autoriteta za pitanja budućnosti tog brzorastućeg novog – zanimanja . Prošao je Cipar, Poljsku, živio godinama u Saudijskoj Arabiji, na mjestu gdje se gradi najduža zgrada na svijetu – "The Line", 170 km dugog nebodera koji će biti dom za devet milijuna ljudi...



– Esport ulazi u kulturu, mnogi djedovi i bake već znaju da bi njihovi unučići mogli u budućnosti živjeti od tog sporta. Kao i svaki drugi posao, tu je još kod mladih javlja interes i strast, a neće biti neobično da ljudi i u mirovinu odlaze nakon karijere u ovom poslu – govori Neale.

U svijet igara, koji će mu danas postati svjetski posao, ušao je zbog oca Iana, koji je u rodnom mjestu kraj Düsseldorfa, noći provodio igrajući– Tata je donio prvi PlayStation iz obližnjeg supermarketa, ja sam se igrao preko dana, a on po noći. Igrao je igricu, a ja bi iz kreveta, jer konzola je bila u mojoj dječjoj sobi, cijele noći gledao što on radi. Ujutro bi kasnio u školu (smijeh) – govori Neale.– U tom sam svijetu 12 godina, nekad smo bili čudaci, ljudi na koje su gledali kao one koji sjede u tamnoj sobi i stišću neke gumbe. Kad smo odlazili na turnire, iznajmili bi kombi, pa opet cijelu noć vozili ne bi li. Danas su to privatni avioni, sve je organizirano, postoje franšize, profesionalan je nivo, veliki se novac vrti.

– Cilj ne smije biti novac, jer tu ste u startu osuđeni na propast. Treba, postaviti realno ciljeve i raditi. Na kraju priče, oni koji otiđu do kraja, imaju svjetsku publiku, jer kod momčad i u esportu navijači nisu vezani lokalni, kao za Bayern München ili Real Madrid, tu nema nacija, nema granica, nema religija.– Preseliti se u pustinju bio je jedan od najvećih izazova u životu, drugo je to okruženje od onoga na što sam navikao u Europi. Tri godine proveo sam tamo, jer su prepoznali ako je esport upravo sport budućnosti. A upravo je to ono što tamo rade – novu budućnost. Pripremaju se za vrijeme u kojem neće biti automobila, u kojima će se živjeti uu kojima će čovjek pješice moći doći zado svega što mu u životu treba. Ispod zemlje grade se autoceste i druga potrebna infrastruktura, a iznad tla odvijat će se život.– Jedan od mojih najboljih prijatelja je upravo, aka Veco Kazna, koji je poznat u tom svijetu. Hrvatska ima puno odličnih igrača, velikih znalaca i spretnih natjecatelja, ali tek ih. Trebalo bi ulagati više u igrače koji su mladi, u razvoju, tada bi vaša zemlja bili na globalnoj mapi. Dakako, Kinezi i Koreanci su najbolji na svijetu...

– Još uvijek nisu, ali ponajbolji mogu zaraditi milijune u jednoj sezoni. Slično je i s transferima, dok god nogometaša ti transferi iz momčadi u momčad već prelaze stotinu milijuna eura, u e–sportu igrači iz ekipe u ekipu prelaze za pola milijun ili milijun eura. No, i to se brzo mijenja, svakim danom brojke odlaze u nebo.