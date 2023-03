New York na nogama. Hoće li uhititi Donalda Trumpa?

New York City je utorak dočekao u stanju pripravnosti. Nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump rekao da je dobio dojavu da ga u utorak planiraju uhititi prema optužbi u sklopu istrage koju provodi newyorški tužitelj, gradske su se vlasti plašile da bi u gradu mogli izbiti veliki neredi Trumpovih pristalica. Američko je društvo toliko polarizirano da bi velik broj pristaša bivšeg predsjednika njegovo uhićenje shvatio kao politički progon usmjeren protiv njih samih.

Trump je pod istragom zbog uloge koju je imao u plaćanju pornozvijezde Stormy Daniels kojoj je Trumpov odvjetnik tijekom kampanje uoči predsjedničkih izbora 2016. platio kako ne bi u javnost izašla s tezom da su ona i Trump bili u vezi. Bivši predsjednik demantira tu vezu. No, njegov bivši odvjetnik Michael Cohen priznao je da je Daniels platio 130 tisuća dolara kako bi šutjela. Analitičari se slažu da se radi o relativno malom iznosu, kao i da su neke optužbe koje su tijekom godina bile usmjerene protiv Trumpa bile mnogo ozbiljnije, prije svega ona da je potaknuo pobunu izgrednika u zgradi Kongresa 6. siječnja.

Okružni tužitelj u Manhattanu Alvin Bragg predstavio je slučaj Velikoj poroti čiji je zadatak u američkom pravosudnom sustavu odlučiti treba li protiv pojedinca pokrenuti sudski proces. To tijelo, ukratko, odlučuje o tomu treba li uhititi Trumpa. Dogodi li se to, Trump bi postao prvi predsjednik ili bivši predsjednik u povijesti Sjedinjenih Država koji bi bio uhićen.

Policija se u više najvećih američkih gradova počela spremati za moguće izgrede. U New Yorku su na dužnosti svi policajci u gradu, a posebne pripreme odrađene su i u Washingtonu, u kojem su počinjeni spomenuti izgredi 2021., te u Los Angelesu. No, iako su snage sigurnosti stavljene u stanje pripravnosti, zasad policija nije zabilježila ozbiljnu prijetnju po javnu sigurnost.

VIDEO: New York na nogama zbog mogućeg uhićenja Donalda Trumpa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sam Trump je pozvao svoje pristalice da prosvjeduju zbog politički motiviranog procesa. On je već i službeno najavio kandidaturu za predsjednika 2024., i njegovi suradnici i pristalice već godinama vjeruju da je bivši predsjednik tijekom svog mandata toliko ugrozio njihove interese da ga žele baciti iza rešetaka. Trump tako pokušava iskoristiti pravne probleme u kojima se našao za politički probitak.

Izvori bliski Trumpovu pravnom timu rekli su CNN-u da, ako bivši predsjednik bude uhićen, ne očekuju da bi se eventualno uhićenje ili pojavljivanje pred sudom moglo dogoditi prije idućeg tjedna. Neki američki mediji pišu da se, bude li uhićen, nekad najmoćniji čovjek na svijetu neće pojaviti u javnosti s lisicama na rukama. Pa ipak, podizanje optužnice, uhićenje i pojavljivanje pred sudom mogli bi se dogoditi bilo kada, i lokalne policijske snage organiziraju svoj odgovor na takav eventualni razvoj događaja. Velika porota zasjedala je u ponedjeljak, i neki su svjedoci obrane pokušali pobiti iskaz bivšeg Trumpova odvjetnika Cohena.

Velika porota razmatra dokaze i važe odluku treba li protiv Trumpa podići optužnicu. Slučaj se usredotočuje na novac koji je Trump isplatio svom bivšem odvjetniku Cohenu kao povratak pozajmice nakon što je Cohen 2016. platio Stormy Daniels 130 tisuća dolara kako bi šutjela o navodnoj aferi (koju Trump poriče). Novac dat Cohenu zaveden je u službenim spisima kao "odšteta za pravnu pomoć". Državni odvjetnici mogli bi taj postupak tretirati kao "falsificiranje poslovnih spisa". To je u pravnom sustavu New Yorka prekršaj, ali on bi se mogao podići na razinu kaznenog djela, što bi potencijalno moglo biti još ozbiljnije za Trumpa.