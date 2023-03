Fox News u središtu skandala: Najveći Trumpovi saveznici priznali privatno da ga 'strastveno mrze'

Najveća američka televizija Fox News našla se u središtu skandala koji prijeti uzdrmati rejting koji ima među svojim gledateljima. Ključna konzervativna medijska institucija u cijeloj zemlji posljednjih je dana i tjedana i sama postala vijest nakon što je u sklopu tužbe koju je protiv televizije podnijela kompanija Dominion u javnost dospio čitav niz poruka i e-mailova iz kojih se može iščitati da voditelji uopće nisu vjerovali u tvrdnje bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da su mu ukrali izbore 2020. godine, iako su upravo to insinuirali u eteru.

Dominion je tvrtka koja upravlja glasačkim aparatima koji su korišteni na izborima 2020. godine za elektronsko glasanje birača. Neki Trumpovi saveznici tvrdili su da su tada oporbeni demokrati koristeći aparate Dominiona lažirali rezultate izbora, kako bi osigurali pobjedu Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Trump je također tvrdio da je pokraden na izborima, iako su sudovi odbacili sve tužbe koje je on pokrenuo. Da je Bidenova pobjeda bila legitimna potvrđuje i to što ju je potvrdio i Senat s Trumpovim potpredsjednikom Mikeom Penceom na čelu.

Dominion je nakon toga tužio Fox News, tvrdeći da su njegovi voditelji u eteru širili Trumpove teorije zavjere o njezinim glasačkim aparatima, i da su time naštetili reputaciji kompanije. U sklopu tužbe sud je dobio na uvid brojne poruke s mobitela i elektroničke pošte koje su međusobno razmjenjivali voditelji i novinari kuće, a u procesu je iskaz dao i šef kompanije Rupert Murdoch (91) koji je priznao da je vjerovao da je više novinara Fox Newsa otišlo predaleko podržavajući Trumpove tvrdnje o lažiranim izborima.

- Iz ove pozicije, volio bih da smo bili snažniji u denunciranju tih tvrdnji - rekao je Murdoch na sudu, referirajući se na emisije nekoliko svojih voditelja, među kojima je i jedan od najpoznatijih Sean Hannity. Drugi poznati voditelj Tucker Carlson pak je o Trumpu u jednoj svojoj poruci kolegama rekao da bivšeg predsjednika "strastveno mrzi", nazvavši ga i "destruktivcem" i "demonskom silom". Na to je u ponedjeljak uzvratio Trump, napisavši na svojoj društvenoj mreži - "Ne mrzi me, ili barem ne više". Sve to je među brojim promatračima podiglo obrve jer se Carlsona smatra najvećim saveznikom Trumpa u medijskom svijetu. Carlson, pa i Hannity, nisu samo voditelji, već najutjecajnije osobe u američkom medijskom svijetu općenito te imaju ogromno povjerenje svojih gledatelja. Kako malo po malo u javnost dospijevaju unutarnje razmirice na televiziji, to po mnogim analitičarima ima veliki utjecaj na tamošnju politiku.

Uz sve to, nedavno je Carlson emitirao i prilog s dosad neviđenim kadrovima s izgreda 6. siječnja 2021. kada su Trumpovi pristalice provalili u zgradu Kapitola kako bi spriječili potvrdu Bidenove pobjede. Nove snimke, tvrde Carlson, prikazuju drugačiju sliku u odnosu na narativ da se radilo o pobuni ili pokušaju državnog udara, već je tog dana u zgradi Kongresa bilo "kaotično, ali uglavnom mirno", kako je rekao voditelj. Mnogi su ga demantirali, ustvrdivši da selektivno bira one videe kako bi izgrednike prikazao čim mirnijima, čime bi signalizirao svojim gledateljima da je na strani Trumpovih pristalica. Ovaj slučaj nije povezan s tužbom Dominiona, ali pokazuje uređivačku politiku kuće.

Govorenje svojim gledateljima ono što žele čuti a ne nužno ono što novinari vide da se zaista događa postala je esencija američkog medijskog sustava. Amerikanci to zovu "davanje glasa svojim gledateljima", ili pak njihovo zastupanje. No, mediji tako, po mnogima, pridonosi polarizaciji društva jer im ne donose činjenice van onih koje žele čuti. Neke poruke koje su si međusobno slali novinari Fox Newsa to i pokazuju. Poznat je bio i slučaj kada su televizije, čiju uređivačku politiku promatrači opisuju kao "lijevu", tijekom izgreda na marginama prosvjeda za rasnu pravdu 2020. nisu htjele gledateljima objasniti razmjere štete koji su počinjeni jer su njihovi gledatelji uglavnom podržavali te prosvjede. CNN-ov voditelj u gradu Kenoshi izvještavao je ispred zgrade koju je upravo gutao požar, a na ekranu se mogao vidjeti natpis "Vareni, ali uglavnom mirni prosvjedi" što je naišlo na ismijavanje na internetu.

Zanimljivo, američki gledatelji unatoč negativnom publicitetu koji je Fox News dobio posljednjih tjedana nisu joj okrenuli leđa. Gledanost joj je, primjerice, u tjednu od 27. veljače do 5. ožujka, usred objave skandala, ostala stabilna, izvijestio je portal The Hill. Fox News je redovito najgledanija televizija u zemlji - u veljači ju je gledalo prosječno 1,4 milijuna gledatelja, dvostruko više od najbližeg pratitelja, MSNBC-a kojeg se opisuje kao "lijevu televiziju". Brojni konzervativni gledatelji vjeruju da je Fox News jedina mainstream televizija, te jedan od rijetkih medija uopće, koja o vijestima izvještava s desne perspektive. Ideološka pripadnost tako je i za gledatelje i za novinare postala ključna odrednica.

VIDEO: Tisuće ljudi evakuirane zbog poplava u Kaliforniji: Stigao je najgori mogući scenarij