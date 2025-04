Nevjerojatno: U ovoj hrvatskoj bolnici prvi slobodan termin za pregled kardiologa u siječnju 2028. godine

Kršenje prava na zdravlje pri vrhu je pritužbi s kojima su se građani prošle godine obraćali pučkoj pravobraniteljici. Liste čekanja golem su problem, unatoč tome što je na kraju 2024. bilo nešto manje narudžbi (116.776) nego na kraju 2023. (129.820). U 2023. godini znatno se produljilo čekanje u gotovo svim bolnicama za pretrage koje pučka pravobraniteljica godinama prati putem javno dostupnih podataka (ergometriju, kolonoskopiju, MR mozga i UZV dojki), piše u izvješću tog ureda za 2024.

Tri mjeseca za očitanje MR-a

U 11 od 16 ustanova koje prati produljilo se čekanje na MR mozga, pri čemu u nekima drastično – s 21 na 215 dana ili 920%. Od 13 ustanova vrijeme čekanja na UZV dojki produljilo se u njih 10 za 50 i više posto, a prosječno se na ovaj pregled čeka 212 dana. Za sve navedene pretrage vrijeme čekanja kraće je od 270 dana, no to je i dalje dugo, a i dalje nema objašnjenja Ministarstva zdravstva kako je određen broj od 270 dana te hoće li se ovaj indikator modificirati.

Pravovremeni termin često nisu mogli dobiti ni onkološki pacijenti. Uredu pučke pravobraniteljice javila se onkološka pacijentica koja je dobila termin za UZV dojke za devet mjeseci, dok drugoj onkološkoj pacijentici nalaz MR-a nije bio očitan tri mjeseca. Prema podacima bolnica vidljivo je da se za neke dijagnostičke postupke čeka i više od godinu dana. Među rekorderima je bjelovarska bolnica, u kojoj je prvi slobodan termin za prvi pregled kardiologa moguć tek u siječnju 2028. godine. Navodi se i pritužba na karlovačku bolnicu. Na njezinoj stranici navedeno je kako se na termin za UZV karotide čeka 50 do 70 dana, što se pacijentu iz Jastrebarskog činilo boljom opcijom od gotovo 200 dana, koliko se čeka u Zagrebu. Međutim, dobio je termin tek za 400 dana, što ga je šokiralo, tim više jer je neke preglede u Dugoj Resi uspio ugovoriti prema terminima kako su bili navedeni na stranici.

Pučka pravobraniteljica dala je preporuku Ministarstvu zdravstva da osigura dostupnost točnih podataka na svojim internetskim stranicama o broju dana čekanja u pojedinim zdravstvenim ustanovama na pojedine zdravstvene usluge. Nemali su problemi i s dostupnošću liječnika primarne medicine. Tako u Domu zdravlja Vrgorac ginekologa nije bilo tri mjeseca, a iako je bilo dogovoreno da će se zdravstvena zaštita žena pružati u Makarskoj, Pločama, Imotskom i Splitu, pacijentice o tome nisu bile obaviještene. Stoga je DZ-u preporučeno da u ovakvim situacijama na vrijeme na internetskoj stranici te na vidljivu mjestu u Domu zdravlja objavi informaciju gdje je drugdje osigurana zdravstvena zaštita. Ambulanta u Obrovcu radila je samo dva dana u tjednu, zbog čega su pacijenti znali ostajati i bez redovne terapije.

Studenti bez osiguranja

Zbog tumačenja da status studenta priznaju danom početka akademske godine, redovno upisani studenti imali su teškoća s ostvarivanjem zdravstvene zaštite u periodu nakon mature, a prije početka predavanja. U 2024. je Ministarstvo znanosti napokon odgovorilo na pitanje pučke pravobraniteljice iz 2022., navodeći da se status stječe danom upisa na visoko učilište, kako to određuje Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. HZZO-u je stoga preporučeno da to uvaži, na što je odgovorio da će to biti uzeto u obzir pri izmjeni internih akata.

