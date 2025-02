Nevjerojatne cifre: Evo kolike su zapravo plaće pilota, visina ovisi o nekoliko stvari

Iako je pilot jedno od najbolje plaćenih i najpoželjnijih zanimanja, nije nimalo jednostavno. Potrebni su iscrpni tečajevi i obuke, a onda i traženje posla. Fenix-magazin donosi tekst o tome koliko je zapravo zarada njemačkih pilota putničkih zrakoplova. No, prije posla i zarade, treba se proći škola, a za nju prema javljanju Njemačko profesionalnog udruženje pilota Cockpit, potrebno je između 60.000 i 120.000 eura. Kako prenosi portal Ausbildung.de, obuka se dijeli na obuku za profesionalnog pilota i obuku za komercijalnog pilota. Profesionalni piloti smiju upravljati manjim zrakoplovima ili raditi kao kopiloti u velikim zrakoplovima, dok komercijalni piloti smiju upravljati i većim putničkim zrakoplovima. Nakon obuke, piloti počinju kao prvi časnici. Nakon što steknu dovoljno profesionalnog iskustva, mogu postati kapetani. Prema Udruženju pilota Cockpit, to je moguće nakon tri do 20 godina kao prvi časnik, ovisno o zrakoplovnoj tvrtki. Raspon plaća pilota je ogroman: početna plaća prvog časnika je između 1.500 i 6.500 eura bruto mjesečno. Postanete li kapetan, mjesečno ćete primati između 3.000 i 12.000 eura. No, razlike između zrakoplovnih prijevoznika su ogromne, a plaća ovisi i o području djelatnosti. Prosječna godišnja plaća za prve časnike iznosi 100.000 eura, a za kapetane koji lete na rutama srednje udaljenosti oko 135.000 eura.

Avioprijevoznici obično ne žele točno reći koliko plaćaju svojim pilotima. Na upit njemačkog RTL-a, Lufthansa, Eurowings i Tuifly rekli su da ne objavljuju te informacije. Samo je Condor bio voljan govoriti o plaćama: “Plaća zaposlenika u kokpitu u osnovi se sastoji od nekoliko komponenti, koje variraju ovisno o različitim čimbenicima kao što su razina iskustva, pripadnost tvrtki ili dani dežurstva”, kažu u avioprijevozniku. Osnovna početna plaća je 78.000 eura godišnje. Povrh toga, tu su i dodaci kao i plaćeni troškovi hrane, prijevoza i smještaja. Početkom 2025., primjerice, Handelsblatt je izvijestio o različitim plaćama u Lufthansi i Eurowingsu – oba zračna prijevoznika pripadaju Lufthansa grupi. Početna plaća za prve časnike u Lufthansi iznosi 88.600 eura bruto godišnje. To je 7.383 eura mjesečno, isplaćuju im se i dodaci. U Eurowingsu početnici zarađuju manje: 70.200 eura godišnje ili 5.850 eura mjesečno. Prema pisanju Handelsblatta, kapetani s najvišeg staža – to jest s mnogo godina aktivne službe – mogu dobiti najviše 202.300 eura fiksne plaće u Eurowingsu. Njihovi kolege u glavnom brendu Lufthansa zarađuju još bolje: godišnje bi trebali zaraditi do 281.300 eura bruto. Dodate li tome posebna plaćanja i udio u dobiti, moguća je godišnja plaća od oko 300.000 eura. To znači da su kapetani Lufthanse među najvećim zarađivačima u industriji.

