Nevjerojatna priča: Dječak (8) zalutao u divlji park, pet dana bio među lavovima, evo kako je uspio preživjeti

Nevjerojatna priča dolazi iz Zimbabvea. Naime, osmogodišnji dječak pronađen je živ nakon što je preživio pet dana u parku ​​u kojem žive lavovi i slonovi. Maleni Tinotenda Pudu odlutao je 23 kilometara od kuće u Matusadona Game Park gdje je spavao na stjenovitom postolju, jedući divlje voće, a štapom je kopao rupe u suhim riječnim koritima kako bi došao do vode za piće. Sve to vrijeme bio je okružen divljim životinjama jer u parku ima oko 40 lavova, tamo su zebre, slonove, nilski konji, antilope...

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park



A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW