Nevjerojatan ulov na dnu Baltika: Pronađeno 100 kilograma kokaina u vrijednosti od 14,4 milijuna eura

U Gdanjskom zaljevu na dnu mora je pronađen kokain s crnog tržišta u vrijednosti od 14,4 milijuna eura. Drogu je pronašla poljska policija, izjavila je u utorak glasnogovornica granične straže za novinsku agenciju PAP. Naime, oko 100 kilograma droge je bilo skriveno u plastičnim vrećama na dnu Baltičkog mora, a u operaciji je sudjelovala obalna straža, Europol i Američka uprave za suzbijanje droga (DEA).

Uhićeno je šest muškaraca i jedna žena, osumnjičeni kao članovi krijumčarske skupine. Otkriveni su jer su namjerno isključili svoj elektronički signal za pozicioniranje pa ih je primjetila granična straža koja je radila ophodnju u Baltičkom moru, prenosi Reuters.

🚨🇵🇱 220 POUNDS OF COCAINE FOUND ON BALTIC SEA FLOOR—7 ARRESTED



Turns out, the Baltic Sea isn’t just for fish—it’s for drug drops too.



Polish border guards found over 220 lbs of cocaine stashed on the seafloor in the Gulf of Gdansk, off northern Poland, during an underwater… pic.twitter.com/6GaFmvdGLu