NEOBIČAN PORAST

Plaže pod opsadom divovskih meduza, stručnjaci izdali upute: 'Ako je pronađete ne dirajte je'

meduza
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.11.2025.
u 15:35

Ove masivne meduze 'okupirale' su vode oko Velike Britanije i Irske, s ukupno 310 zapažanja u posljednjih 12 mjeseci, u usporedbi sa samo 100 prošle godine.

Britanska obala doživljava neviđenu najezdu divovskih meduza, a znanstvenici iz Marine Conservation Society (MCS) izvijestili su o porastu od čak 230 posto u broju zapažanja ove godine. Ove masivne meduze (Rhizostoma pulmo), 'okupirale' su vode oko Velike Britanije i Irske, s ukupno 310 zapažanja u posljednjih 12 mjeseci, u usporedbi sa samo 100 prošle godine. Prema godišnjem Izvješću o zapažanjima divljih životinja MCS-a, koji se oslanja na izvještaje javnosti, ukupan broj zapažanja meduza i drugih cnidarija dosegnuo je 1.327 u razdoblju od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2025.

Anna Bunney, voditeljica programa građanske znanosti u Društvu za zaštitu mora, izjavila je za The Times : "Izvješća volontera pokazuju koliko su naši obalni ekosustavi zapravo dinamični i stalno promjenjivi. Porast viđenja meduza u obliku bačve posebno je zanimljiv.“ "Iako nam je potrebno više zapisa i podataka kako bismo razumjeli ove fluktuacije, one bi mogle biti povezane s toplijim temperaturama mora i promjenjivim oceanskim strujama. Zato su naša javna opažanja toliko važna: pomažu u stvaranju jasnije slike o tome što se događa u našim morima i omogućuju znanstvenicima praćenje promjena u stvarnom vremenu", dodala je. 

"Porast je naprosto izvanredan", izjavili su stručnjaci MCS-a, ističući da bi ova pojava mogla biti povezana s toplijim temperaturama mora i promjenama u oceanskim strujama. Iako točan uzrok još nije potpuno razjašnjen, znanstvenici naglašavaju da meduze poput ove igraju ključnu ulogu u morskom ekosustavu. One prenose ugljik kroz hranidbene lance, podržavaju biološku raznovrsnost i služe kao prirodni indikatori klimatskih promjena. Iako ubod ove meduze obično nije opasan za ljude, ona i dalje može izazvati iritaciju. "Ove meduze su relativno nježni divovi, ali bolje ih je promatrati izdaleka“, savjetuju stručnjaci.

Također je zabilježen porast cvjetanja mjesečevih meduza - što je nagli porast populacije - s 21 posto viđenja koja uključuju cvjetanje preko 100 - što je porast od 68 posto u odnosu na prošlu godinu, a ujedno i najveći udio od 2016./17.  Također je zabilježen porast cvjetanja ljubičaste meduze (Mauve stinger), poznate i kao ljubičasto-prugaste meduze, s najvećim ikad zabilježenim porastom od 31 posto u odnosu na prošlu godinu, javlja Independent.

Neobičan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju. 'Ovo je velika rijetkost'

Ključne riječi
Irska Britanija meduze

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pasodoble12
10:59 04.11.2025.

Maša nam vrijedno prenosi vijesti i "vijesti" iz Kabaste Britanije, mašala...

