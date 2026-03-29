Huti prijete blokadom mora: svijet na rubu nove krize

Mjesec dana od početka napada SAD-a i Izraela na Iran, rat je ušao u izuzetno opasnu fazu. Umjesto smirivanja, sukob se ubrzano širi i poprima razmjere velike regionalne eskalacije. Ulazak jemenskog pokreta Ansar Allah (Huti) dodatno produbljuje krizu, dok svijet sa zabrinutošću prati moguće posljedice širenja rata. U trenutku kada broj žrtava raste, a razaranja se gomilaju, izostaje jasna strategija izlaska iz sukoba. Istodobno, Donald Trump izaziva kontroverze neozbiljnim izjavama, pa čak i idejom o preimenovanju Hormuškog tjesnaca u "Trumpov tjesnac", što dodatno naglašava političku neizvjesnost i odsustvo ozbiljnog odgovora na jednu od najozbiljnijih kriza današnjice. Nema sumnje da ulazak jemenskog pokreta Ansar Allah (Huti), koji uživa snažnu političku i vojnu potporu Irana, u otvoreni sukob protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela predstavlja novu, izuzetno opasnu fazu širenja rata na